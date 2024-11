Δημόσια κατακραυγή έχει προκαλέσει τον τελευταίο καιρό ο τρόπος που οι αρχές του Ιράν φέρονται εις βάρος των γυναικών αναφορικά με την τήρηση των ενδυματολογικών νομοθεσιών. Το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά μία 25χρονη Τουρκάλα, η οποία ενώ έπεσε θύμα σεξουαλική παρενόχλησης από οδηγό μηχανής, κατέληξε να συλληφθεί η ίδια επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ.

Η 25χρονη Ροσανάκ Μολάει Αλισάχ συνελήφθη στις 3 Νοεμβρίου αφού ανήρτησε το βίντεο με την παρενόχληση που δέχθηκε από άνδρα σε μηχανή, με βάση καταγγελίες που επικαλούνται διεθνή μέσα.

Βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνει την γυναίκα να δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από τον διερχόμενο οδηγό και να τον σπρώχνει για να αμυνθεί.

Roshanak Molaei Alishah, a woman opposed to mandatory hijab, was arrested by security agencies of Islamic Republic of Iran in Tehran after posting this video on her “x” account. Her fate remains unknown.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και η ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασχί Αλινετζάντ, υποστηρίζοντας ότι «με τη διεστραμμένη λογική του καθεστώτος, δεν είναι έγκλημα η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη αλλά το γεγονός ότι φαίνονταν τα μαλλιά της. Οπότε αντί να τιμωρήσουν τον δράστη, άνοιξαν δικογραφία επειδή η κοπέλα δεν φορούσε χιτζάμπ».

Άγνωστη παραμένει η τύχη 25χρονης Ροσανάκ μετά τη σύλληψή της, ενώ όπως έγινε γνωστό είχε συλληφθεί και στο παρελθόν από τις ιρανικές αρχές για συμμετοχή στις διαμαρτυρίες για τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινί πριν από δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών παρόμοια τύχη είχε και μία νεαρή γυναίκα στο Ιράν, η οποία έβγαλε τα ρούχα της έξω από το πανεπιστήμιο, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην επιβολή των αυστηρών ενδυματολογικών κανόνων. Η φοιτήτρια, σύμφωνα με τις πληροφορίες διεθνών μέσα, φέρεται να μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, αλλά η τρέχουσα τοποθεσία της παραμένει άγνωστη, προκαλώντας ανησυχία για την τύχη της.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024