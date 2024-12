Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε παραλία της Αυστραλίας μπροστά στα μάτια των λουόμενων. Καρχαρίας καταβροχθίζει κροκόδειλο στα ρηχά!

Όπως θα δείτε στο βίντεο -που θυμίζει ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην άγρια φύση της Γης- ο καρχαρίας πλησιάζει ατάραχος το θήραμά του, το οποίο είναι ήδη νεκρό, το πιάνει από τον λαιμό και το παίρνει μαζί του στον βυθό.

Η Alice Bedwell βρισκόταν εκεί για να καταγράψει τη στιγμή. Η ίδια δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Storyful ότι βρισκόταν στην Town Beach, που βρίσκεται στο Nhulunbuy.

Αναδημοσιεύοντας τη σκηνή στη σελίδα «Amazing Sharks» του Instagram, ένας χρήστης έγραψε: «Τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν μόνο στην Αυστραλία».

Κάποιος άλλος πρότεινε ότι οι λουόμενοι στην παραλία θα έπρεπε να είχαν προσπαθήσει να σώσουν το ερπετό, παρόλο που ήταν ήδη νεκρό.

Σύμφωνα με το American Oceans, οι καρχαρίες και οι κροκόδειλοι είναι και οι δύο κορυφαία αρπακτικά που μπορούν να καταλήξουν σε κοινό περιβάλλον και τελικά να συγκρουστούν με αφορμή το έδαφος και τους πόρους.

Ωστόσο, και τα δύο αρπακτικά τείνουν να έχουν διαφορετικές τεχνικές κυνηγιού και προτιμήσεις θηραμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι πολύ συνηθισμένο να γίνει κανείς μάρτυρας μιας αναμέτρησης μεταξύ των δύο.

Το σίγουρο είναι πως ο καρχαρίας δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να τραφεί με έναν ήδη νεκρό κροκόδειλο.

Δείτε το βίντεο:

😳 That’s why they call sharks the white blood cells of the ocean. They a critical role in clean up and balance.

Australia: Incredible footage captured in Nhulunbuy by Alice Bedwell.🐊🦈

Crédit unknow #crocodile #shark #northernterritory pic.twitter.com/0jz8UN7y7o

— The Spicy Shark (@thespicyshark) December 23, 2024