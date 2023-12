Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 15χρονο μπροστά στον πατέρα του

Σε σοκ βρίσκεται ο πατέρας του 15χρονου που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία στο δημοφιλές σημείο για σέρφινγκ στη χερσόνησο Γιορκ της Νότιας Αυστραλίας.

Ο καρχαρίας επιτέθηκε στον έφηβο, ο οποίος έκανε σερφ, κόβοντάς του το πόδι. Η αστυνομία και το ασθενοφόρο κλήθηκαν αμέσως στο σημείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

«Ο καρχαρίας άρπαξε το πόδι του κι ένας άλλος ντόπιος έτρεξε, ανέβηκε στη σανίδα του και κωπηλάτησε προς το μέρος του για να τον σώσει. Ο καρχαρίας τους περιτριγύριζε καθώς ο τύπος ανέσυρε το αγόρι έξω απ’ το νερό. Υπήρχαν πολλά αίματα. Τον έβγαλε στην ακτή, αλλά νομίζω ότι ήταν πλέον πολύ αργά», ανέφερε κάτοικος της περιοχής σε τοπική εφημερίδα.

Το εθνικό πάρκο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Spencer Gulf, είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, τους ψαράδες και τους σέρφερ και είναι γνωστό για τα ενίοτε ισχυρά ρεύματα και τα μεγάλα κύματα.

Ένας κάτοικος, ο οποίος κάνει σερφ στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, εκτίμησε ότι το θύμα μπορεί να βρισκόταν περίπου «30 με 40 μέτρα από την ακτή», δεδομένων των συνθηκών.

Επιπλέον, δήλωσε ότι το θύμα είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην περιοχή με την οικογένειά του ενώ τόνισε ότι ανησυχεί για την προφανή αύξηση του αριθμού των καρχαριών.

Η επίθεση καρχαρία είναι η τελευταία από τις πολλές που έχουν σημειωθεί στα νερά της Νότιας Αυστραλίας τους τελευταίους μήνες.

Τον Νοέμβριο ένας άλλος σέρφερ σκοτώθηκε στη δυτική ακτή κοντά στο Streaky Bay.

At least one person has been seriously injured in a shark attack on the South Australia’s Yorke Peninsula. #7NEWS https://t.co/V7Rv4I7O5O

