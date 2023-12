Τρομακτικό βίντεο – Όταν τρεις ένοπλοι έστησαν ενέδρα με θύμα μια 28χρονη μητέρα

Σοκ έχει προκαλέσει το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει τρεις ένοπλους να στήνουν φονική ενέδρα σε όχημα στο Κουινς, δολοφονώντας μάλιστα τη μητέρα που καθόταν στην θέση του συνοδηγού και τραυματίζοντας τον οδηγό, τον οποίο πυροβόλησαν πολλές φορές στον κορμό και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Ιατρικό Κέντρο του Νοσοκομείου Τζαμάικα, όπου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη New York Post, η Clarisa Burgos, 28 ετών, βρισκόταν σε ένα μαύρο Honda sedan που είχε σταματήσει κοντά στην 127η οδό και τη λεωφόρο Liberty στο Richmond Hill, όταν αυτή και ο 39χρονος άνδρας οδηγός δέχθηκαν πυρά λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Η Burgos πυροβολήθηκε μία φορά στο κεφάλι και πέθανε επί τόπου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στην ουσία, το βίντεο που περιήλθε στην κατοχή της αμερικανικής εφημερίδας, δείχνει δύο άνδρες με σκούρα ρούχα να διασχίζουν αργά το δρόμο και να πλησιάζουν το όχημα, ενώ ένας τρίτος άνδρας περπατά ακριβώς δίπλα από το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Ξαφνικά, ένας από τους άνδρες τραβάει ένα όπλο και ρίχνει αρκετούς πυροβολισμούς στο παράθυρο της πλευράς του οδηγού, ενώ ένας άλλος πυροβολεί από πίσω του, όπως δείχνει το βίντεο.

Ο τραυματισμένος οδηγός προσπαθεί να πατήσει το γκάζι και να φύγει, καθώς ο ύποπτος που περπατούσε στο πεζοδρόμιο τρέχει μπροστά από το αυτοκίνητο και ρίχνει μερικές σφαίρες ακόμα από το μπροστινό παρμπρίζ και το πλαϊνό παράθυρο του οδηγού, σύμφωνα με το βίντεο. Οι τρεις ένοπλοι φεύγουν καθώς το αυτοκίνητο του θύματος ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου για λίγα δευτερόλεπτα πριν απομακρυνθεί, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Ο οδηγός σταμάτησε στο 103ο τμήμα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης – περίπου 2,5 μίλια από τον τόπο των πυροβολισμών – λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και είπε στην αστυνομία ότι αυτός και η Burgos είχαν πυροβοληθεί.

NEW: Three armed thugs ambush and kill 28 year old woman Clarisa Burgos in New York City.

You can thank NYC’s soft on crime policies for this.

Burgos and a 39 year old driver were both shot. The driver was shot multiple times in the torso and survived.

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 28, 2023