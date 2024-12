Με ελπίδα, αισιοδοξία και προσδοκίες για ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ο πλανήτης άρχισε να υποδέχεται το 2025.

Όσο περνούν οι ώρες, σταδιακά, όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου αφήνουν πίσω το 2024 και καλωσορίζουν τη νέα χρονιά. Ήδη στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία το νέο έτος έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την έλευση του 2025 σε κάθε μεγάλη πρωτεύουσα της Δύσης.

Το 2025 έφτασε στο Σίδνεϊ με τον εντυπωσιακότερο τρόπο. Στις 3:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) τόνοι πυροτεχνήματα πλημμύρισαν τον ουρανό. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από νωρίς για να προλάβουν τις καλύτερες θέσεις κοντά στα εμβληματικά αξιοθέατα της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας, την Όπερα και τη γέφυρα του λιμανιού.

🎆 Australia has entered the year 2025. pic.twitter.com/TXx8PBLiBh

Είχε προηγηθεί στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) η έλευση του 2025 από το νησιωτικό κράτος του Κιριμπάτι -γνωστό και ως Νησί των Χριστουγέννων- στον Ειρηνικό Ωκεανό που παραδοσιακά κάνει πρώτο ποδαρικό στο νέο έτος. Οι κάτοικοι ευχήθηκαν «καλή χρονιά» με εκατοντάδες πυροτεχνήματα, μουσική και πολύ χορό.

Μία ώρα μετά, άλλαξε χρόνο το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Επί πέντε λεπτά, η νύχτα έγινε μέρα από τα πυροτεχνήματα στον εμβληματικό Sky Tower της πόλης.

New Zealand is the first major country to enter 2025.

Fireworks and celebrations have started in Auckland. pic.twitter.com/rW6mruz8Fu

