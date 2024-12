Η Πρωτοχρονιά είναι μία ημέρα γιορτής, ελπίδας και ανανέωσης. Σηματοδοτεί το τέλος μιας χρονιάς και την αρχή μιας καινούργιας, γεμάτης ευκαιρίες και δυνατότητες. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν αυτή τη μέρα με διάφορα έθιμα και παραδόσεις, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για το μέλλον και την επιθυμία τους για μια καλύτερη χρονιά.

Από την Ελλάδα ως την Ιαπωνία και από την Βραζιλία ως τη Δανία, η κάθε χώρα έχει τα δικά της έθιμα, αλλά όλα έχουν έναν κοινό στόχο: να φέρουν καλή τύχη, ευημερία και χαρά.

Ας δούμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Πρωτοχρονιάς, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες…

Στη χώρα μας η Πρωτοχρονιά γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια. Οι οικογένειες μαζεύονται γύρω από το τραπέζι για να φάνε και να ανταλλάξουν ευχές, ενώ την τιμητική της έχει η βασιλόπιτα, αφού όποιος βρει το φλουρί θα έχει και καλή τύχη τη νέα χρονιά.

Στην Ισπανία, την Πορτογαλία και μεγάλο μέρος της Λατινικής Αμερικής οι κάτοικοι τρώνε 12 ρώγες από σταφύλι, μία για κάθε ένα από τους 12 χτύπους της αντίστροφης μέτρησης του ρολογιού τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου. Κάθε σταφύλι αντιπροσωπεύει κάθε έναν από τους επόμενους 12 μήνες του νέου έτους. Η λαϊκή παράδοση λέει ότι όποιος δεν φάει και τις 12 ρώγες εγκαίρως θα έχει κακή τύχη.

Στην Ιταλία τρώνε χοιρινό με φακές την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, που παραδοσιακά συμβολίζει την ελπίδα για ένα νέο έτος ευημερίας, πιθανότατα λόγω της κυκλικής σαν νόμισμα μορφής τους. Επίσης, στον νότο πετούν παλιά αντικείμενα από το παράθυρο, συμβολίζοντας το τέλος του παλιού και την υποδοχή του καινούργιου.

Στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες πάλι τρώνε φασόλια και χόρτα, που πιστεύεται ότι φέρνουν καλή τύχη και χρήματα. Τα μαυρομάτικα φασόλια μαγειρεύονται με χοιρινό κρέας, συνήθως μπέικον. Λένε, επίσης, ότι τα χόρτα συνδέονται με το χρώμα του δολαρίου και της ευημερίας.

Στη Δανία σπάνε πιάτα και ποτήρια στην πόρτα φίλων και συγγενών για να συμβολίσουν την καλή τύχη και την ευημερία για τη νέα χρονιά. Λένε ότι όσο περισσότερα σπασμένα πιάτα έχει κάποιος έξω από το σπίτι του, τόσο περισσότερη τύχη θα έχει το νέο έτος.

Στην Ιαπωνία επισκέπτονται τα βουδιστικά μοναστήρια και ακούνε 108 χτυπήματα καμπάνας, που συμβολίζουν την κάθαρση από τα 108 ανθρώπινα πάθη.

