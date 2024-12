Φονική επιδρομή των ΗΠΑ στη νότια Σομαλία

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι δυο μέλη της ισλαμιστικής ριζοσπαστικής οργάνωσης Σεμπάμπ («Νεολαία») σκοτώθηκαν την Τρίτη σε αεροπορικό πλήγμα στη νότια Σομαλία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Feisal Omar, επάνω, μέλη της Σεμπάμπ).

«Κανένας άμαχος δεν έπαθε κακό» στον βομβαρδισμό αυτόν, που εξαπολύθηκε «σε συντονισμό με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας», σύμφωνα με την «προκαταρκτική αποτίμηση», ανέφερε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την αφρικανική ήπειρο (AFRICOM, «διοίκηση Αφρικής»).

Στη Σομαλία, το υπουργείο Πληροφόρησης, Πολιτισμού και Τουρισμού χαιρέτισε από την πλευρά του μέσω X τον θάνατο «του ηγέτη του τρομοκρατικού δικτύου Μοχάμεντ Μίρε Τζάμα, γνωστού επίσης με το όνομα Αμπού Αμπντιραχμάν» κατά τη διάρκεια «σχολαστικά σχεδιασμένης επιχείρησης που διεξήχθη από τις εθνικές (ένοπλες) δυνάμεις μας σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους» στην ίδια περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας.

A meticulously planned operation conducted by our national forces along with international partners, has successfully eliminated the terrorist ring leader Mohamed Mire Jama, also known as Abu Abdirahman, in the Kunyo-Barow district of Lower Shabelle province, #Somalia. pic.twitter.com/6gwTemI9ou

