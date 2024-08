Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στη Σομαλία, σύμφωνα με την αστυνομία, στη χθεσινοβραδινή επίθεση αυτοκτονίας της εξτρεμιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ. Αρχικώς σημειώθηκε επίθεση καμικάζι στη δημοφιλή παραλία Λίντο της πρωτεύουσας Μογκαντίσου και στη συνέχεια ένοπλοι άνοιξαν πυρ.

«Πάνω από 32 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση, και 63 άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων κάποιοι σοβαρά», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Αμπντιφατάχ Άνταν Χασάν σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο προηγούμενος απολογισμός της αστυνομίας ήταν επτά νεκροί. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει στο γερμανικό πρακτορείο ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι.

Η αστυνομία καθώς και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του χθες βράδυ στην παραλία Λίντο, που είναι δημοφιλής τόπος συνάντησης επιχειρηματιών και δημοσίων υπαλλήλων.

Η συνοικία αυτή, που διαθέτει ξενοδοχεία και εστιατόρια, έχει αποτελέσει στόχο επιθέσεων και στο παρελθόν.

Οι δράστες στη συνέχεια άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🚨#BREAKING: At least ten beach goers have been killed after a suicide bomber attacked a hotel in Mogadishu, Somalia.

At least ten beach goers have been killed after a suicide bomber targeted a hotel at Mogadishu’s Lido Beach in Somalia, according to NYT freelance journalist.… pic.twitter.com/mPryLkKR1x

— Wesley Marius (@WesleyMarius) August 2, 2024