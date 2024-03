Επίθεση τζιχαντιστών σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σομαλία - Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων

Τζιχαντιστές της οργάνωσης Σεμπάμπ επιτέθηκαν χθες Πέμπτη σε πολυτελές ξενοδοχείο, όχι μακριά από το προεδρικό παλάτι, στη σομαλική πρωτεύουσα, τη Μογκαντίσου, ανέφεραν πηγές στα σώματα ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες.

Η επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση, άρχισε περί τις 21:45 (σ.σ. τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), όταν ένοπλοι έκαναν έφοδο στο ξενοδοχείο εν μέσω καταιγιστικών πυρών.

«Πολλοί ένοπλοι εισέβαλαν διά της βίας στο κτίριο αφού κατέστρεψαν το περιτείχισμα με εκρηκτικά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας, ο Άχμεντ Νταχίρ.

Ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης παραμένει άγνωστος, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οι δράστες της εφόδου πυροβολούσαν αδιακρίτως.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν θύματα, αλλά υπήρχε πολύς κόσμος στο εσωτερικό όταν άρχισε η επίθεση», είπε ο Χασάν Νουρ, που κατάφερε να φύγει από το ξενοδοχείο.

An Al-Qaeda-linked militant group stormed a hotel in Somalia’s capital Mogadishu. Witnesses said that the assailants fired indiscriminately after barging into the premises. https://t.co/VNH6XihrQk

Η Σεμπάμπ («Νεολαία»), οργάνωση που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, πολεμά εδώ και πάνω από 16 χρόνια εναντίον της σομαλικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Η οργάνωση κατείχε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας ως το 2011, όταν εκδιώχθηκε από στρατεύματα της Αφρικανικής Ένωσης. Όμως η Σεμπάμπ παραμένει ριζωμένη σε αχανείς αγροτικές περιοχές στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας των περίπου 18 εκατομμυρίων κατοίκων, από όπου εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, πολιτικών και αμάχων.

Το τζιχαντιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ από το 2008.

#Somalia’s Health Minister @DrAliHajiadam visited some wounded victims of Thursday evening’s attack by #Alshabab on SYL hotel admitted at Erdogan Hospital in #Mogadishu. The Somali government has not yet officially commented on what happened or the exact number of casualties in… pic.twitter.com/yEHsqeXud2

— M.M. Dhoore (@dhoorebbc) March 15, 2024