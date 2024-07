Πολύνεκρη επίθεση εναντίον ατόμων που έβλεπαν τον τελικό του Euro

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισχυρή έκρηξη, αποδιδόμενη σε παγιδευμένο όχημα, σε κατάμεστη καφετέρια στο κέντρο της Μογκαντίσου, της πρωτεύουσας της Σομαλίας, όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να παρακολουθήσει τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου χθες Κυριακή το βράδυ, μεταδίδουν σομαλικά ΜΜΕ επικαλούμενα εκπρόσωπο της αστυνομίας (φωτογραφία, επάνω, από jowhar.com).

🇸🇴🚨‼️ BREAKING: Explosion at a Coffee Shop in Mogadishu, Somalia, Results in Casualties.

Local sources report that a suicide bomber detonated an explosive device at Top Coffee, a popular coffee shop in Mogadishu, Somalia, resulting in multiple casualties. pic.twitter.com/b2PV1dKt5l

— TabZ (@TabZLIVE) July 14, 2024