Έκρηξη σημειώθηκε σε δημοφιλή παραλία της πρωτεύουσας της Σομαλίας αργά το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε ο πρωθυπουργός Χασάν Αλί Χαΐρ.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που κάτοικοι κολυμπούσαν στην παραλία Λίντο, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, ανέφερε ο Khaire στον λογαριασμό του στο X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα ή για το ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν.

«Στέλνω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες, τους συγγενείς και τους φίλους όσων έπεσαν μάρτυρες σε αυτές τις εκρήξεις», ανέφερε. «Το γεγονός ότι η τρομοκρατική επίθεση συμπίπτει με αυτή τη νύχτα που η παραλία είναι πιο πολυσύχναστη δείχνει την εχθρότητα των τρομοκρατών προς τον σομαλικό λαό».

«Λυπάμαι και καταδικάζω τις επιθέσεις των τρομοκρατών στους ανθρώπους που κολυμπούσαν στην παραλία Λίντο. Προσευχόμαστε στον Αλλάχ να ρίξει το έλεός Του στους ανθρώπους που μαρτύρησαν σε αυτή την επίθεση και να δώσει υγεία σε όσους τραυματίστηκαν. Καλώ τις εθνικές δυνάμεις και τον λαό της Σομαλίας να επιδείξουν περισσότερη επαγρύπνηση, συνεργασία και προσπάθεια, για να αποτρέψουν την επιστροφή αυτών των βάρβαρων επιθέσεων».

Many young Somalis died in a heavy explosion that took place in Mogadishu Lido beach.

There are a Shocking and horrific scenes in Mogadisho’s Liido beach. I have received very graphic images of the bodies of innocent civilians scattered on the ground. pic.twitter.com/ln6ln0HmnN

— Mohamed Yusuf Bakayle (@MoBakayle) August 2, 2024