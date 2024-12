Πατ Ράιλι: «Δεν ανταλλάζουμε τον Μπάτλερ»

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ανέφεραν πως οι μέρες του Τζίμι Μπάτλερ στους Μαϊάμι Χιτ πλησιάζουν στο τέλος τους.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο Σαμς Σαράνια ήταν εκείνος που είχε αποκαλύψει πως οι Χιτ είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν προσφορές για την ανταλλαγή του Μπάτλερ, ο οποίος επιθυμεί να πάει σε κάποια ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο και πως ο ίδιος ο παίκτης πιέζει ώστε να βρεθεί μια λύση και να μπορέσει να αποχωρήσει πριν από την trade deadline του ΝΒΑ στις 6 Φεβρουαρίου.

Στην παραπάνω φημολογία ήρθε να βάλει τέλος ο πρόεδρος του οργανισμό, Πατ Ράιλι. Ο θρύλος των πάγκων του NBA και νυν παράγοντας της ομάδας της Φλόριντα, τόνισε με ανακοίνωσή του πως οι Χιτ δεν έχουν καμία πρόθεση να ανταλλάξουν τον σούπερ σταρ τους.

«Συνήθως δεν απαντάμε σε φήμες, όμως όλες αυτές οι εικασίες αποτελούν αντιπερισπασμό για την ομάδα αυτό δεν είναι σωστό ούτε για τους παίκτες, αλλά ούτε για τους προπονητές. Επομένως θα το κάνουμε ξεκάθαρο: Δεν ανταλλάζουμε τον Τζίμι Μπάτλερ», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας και προσωπικά του Πατ Ράιλι.

Statement from Pat Riley

«We usually don’t comment on rumors, but all this speculation has become a distraction to the team and is not fair to the players and coaches. Therefore, we will make it clear – We are not trading Jimmy Butler.»

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 26, 2024