Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο Σαμς Σαράνια είχε αποκαλύψει πως οι Μαϊάμι Χιτ είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν προσφορές για την ανταλλαγή του Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος επιθυμεί να πάει σε κάποια ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο.

Ο έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN «ξαναχτύπησε» αναφέροντας ότι αν και ο Μπάτλερ δεν έχει κάνει ποτέ αίτημα ανταλλαγής, φαίνεται πως πιέζει ώστε να βρεθεί μια λύση και να μπορέσει να αποχωρήσει πριν από την trade deadline του ΝΒΑ στις 6 Φεβρουαρίου.

Six-time NBA All-Star Jimmy Butler prefers a trade out of Miami ahead of the Feb. 6 deadline, league sources told ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 25, 2024