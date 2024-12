Το κάρφωμα του Αντετοκουνμπο που πέρασε πάνω από τον Χάρνταγουεϊ ψηφίστηκε το 2ο καλύτερο της 25ετίας

Ήταν 7 Φεβρουαρίου 2018 όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό. Σε μία φάση που έμεινε στην ιστορία, στον αγώνα των Μπακς με τους Νικς, ο Γιάννης έφυγε στον αιφνιδιασμό, υποδέχθηκε την λόμπα του Κρις Μίντλετον και κάρφωσε στο καλάθι των Νεοϋορκέζων.

Με μια σημαντική υποσημείωση. ο Αντετοκούνμπο για να καρφώσει τη μπάλα χρειάστηκε να περάσει κυριολεκτικά πάνω από τον Χάρνταγουεϊ, το οποίο έκανε ένα ωραιότατο πόστερ, σε μία φάση που θα θυμούνται όλοι για πολλά χρόνια.

At No. 1… «THE LOB, THE JAM!!!»

💥 TOP DUNKS of last 25 YEARS 💥

At No. 2… Giannis soaring at The Garden! https://t.co/vfNcWoCS28 pic.twitter.com/n3xpMHtScK

