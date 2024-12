Μαζικές διαδηλώσεις εναντίον των τζιχαντιστών για ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας

Ένα βίντεο που δημοσιεύεται για πρώτη φορά, όμως αμφισβητείται η ημερομηνία με την οποία παρουσιάζεται και δείχνει την βεβήλωση ιερού τόπου των Αλαουιτών -του Μαυσωλείου Αλ Χασίμπι- στο Χαλέπι, ήταν αρκετό για να ξεσπάσουν διαδηλώσεις στη Συρία.

Η επίθεση, κατά άλλες πηγές, «σημειώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου μετά την κατάληψη του Χαλεπιού από την Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ (HTS), οδήγησε στο θάνατο πέντε αμάχων φροντιστών».

Το βέβαιο είναι πως το βίντεο διέρρευσε αρχικά χθες και σήμερα ανεξαρτήτως ημερομηνίας και εκατοντάδες Αλαουίτες ξεσηκώθηκαν και διαδήλωσαν εναντίον της μεταβατικής κυβέρνησης που αποτελείται ως επί το πλείστον από τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ.

