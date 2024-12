Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας με αποτέλεσμα να καταλήξει επάνω σε τρία αυτοκίνητα.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν από το ατύχημα βλέπουμε το αεροσκάφος να έχει κοπεί στη μέση και τα αυτοκίνητα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες συνολικά. Οι τρεις φέρουν ελαφρά τραύματα, ο τέταρτος ωστόσο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο:

NEW: ⁦@KPRC2⁩ obtains dash cam video of Piper Navajo twin-engine airplane moments before it crashed at a busy intersection in Victoria, Texas around 3 p.m. The pilot survived and four people injured on the ground are expected to be ok. pic.twitter.com/OGrV3mVZML

— KPRC 2 Bryce Newberry (@KPRC2Bryce) December 12, 2024