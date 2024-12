Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Συνάντηση με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, είχε ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου των ΥΠΕΞ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν την προετοιμασία του επόμενους βήματος στον ελληνοτουρκικό διάλογο, δηλαδή το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Άγκυρα.

Minister of Foreign Affairs, George Gerapetritis, met with Minister of Foreign Affairs of Türkiye on the margins of the NATO Ministers of Foreign Affairs Meeting in Brussels.

