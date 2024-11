Udi Aloni: Μεταξύ τέχνης και ακτιβισμού

«Η πίστη μου στην εβραϊκή μου ταυτότητα είναι να είμαι αλληλέγγυος με την Παλαιστίνη. Σε μια εποχή αδυναμίας και σύγχυσης, όπου η δεξιά πτέρυγα οικειοποιείται τον λόγο μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτική ορθότητα και οι πολιτικές ταυτότητας είναι ζωτικής σημασίας» λέει ο Udi Aloni.

Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης, καλλιτέχνης και συγγραφέας του οποίου τα έργα διερευνούν συχνά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τέχνης, θεωρίας και ακτιβισμού.

O Udi Aloni που ζει στο Βερολίνο, βρίσκεται να υπερασπίζεται το δικαίωμα των Παλαιστινίων να αντιστέκονται στο ισραηλινό απαρτχάιντ και την κατοχή.

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα, για να παρουσιάσει μερικές από τις δουλειές του, καλεσμένος της New Star και της Ταινιοθήκης της Ελλάδας στο STUDIO new star art cinema.

Παράλληλα, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου θα πραγματοιηθεί Masterclass στις 15:00 με ελεύθερη συμμετοχή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11

19:30

ΤΕΧΝΗ/ΒΙΑ

ART/VIOLENCE – 2013

Γλώσσα: Αραβικά/Εβραϊκα – Με Ελληνικούς& Αγγλικούς υπότιτλους

Διάρκεια: 80’

Για την Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης με την Παλαιστίνη, στη μνήμη του Shahid Juliano Mer-Khamis, ιδρυτή του Θεάτρου Ελευθερίας στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν.

21:00

Γιατί είμαστε Αμερικανοί;

WHY IS WE AMERICANS – 2020

Γλώσσα: Αγγλικά – Ελληνικοί υπότιτλοι

Διάρκεια: 100’

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Q&A ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11

19:30

ΚΑΣΜΙΡ – ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

KASHMIR – A JOURNEY TO FREEDOM- 2009

Με Ελληνικούς& Αγγλικούς υπότιτλους

Διάρκεια: 80’

21:00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 48

JUNCTION 48 – 2016

Γλώσσα: Αραβικά/Εβραϊκα – Με Ελληνικούς& Αγγλικούς υπότιτλους

Διάρκεια: 100’

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΣ SAMAR QUPTY

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Q&A ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ & ΤΗΣ SAMAR QUPTY

Όλες οι ταινίες είναι είτε με αγγλικούς κι ελληνικούς υπότιτλους ή Αγγλικό audio.

Εισιτήριο ανά ταινία: 6€

Ημερήσιο εισιτήριο 2 προβολών Ρετροσπεκτίβας: 10€

STUDIO new star art cinema

Σταυροπούλου 33 & Σπάρτης – Πλατεία Αμερικής

Τηλ: 2108640054