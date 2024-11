Όχι άλλη ντροπή! Η Ζιζέλ Πελικό στο εξώφυλλο της γερμανικής Vogue

H Zιζέλ Πελικό, η γυναίκα που μετά την τραγική της ιστορία έγινε το νέο πρόσωπο του κινήματος #ΜeToo στην Γαλλία και πέρα από αυτή, είναι η γυναίκα που επέλεξε η γερμανική έκδοση της Vogue για το νέο, ψηφιακό, εξώφυλλό της.

Η Ζιζέλ Πελικό αναρτήθηκε ως εξώφυλλο ανήμερα της Παγκόμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, 25 Νοεμβρίου.

Εξηγώντας την επιλογή η συντακτική ομάδα της Vogue αναφέρει ότι η Ζιζέλ Πελικό είναι η γυναίκα που της αξίζει να προβληθεί «Γιατί η παρουσία της στην δίκη είναι τόσο σημαντική για όλες τις γυναίκες».

«Σήμερα, 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βγαίνουν στους δρόμους ενάντια στην αυξανόμενη βία κατά των γυναικών» γράφει η Vogue.

«(Η βία) αυξάνεται επίσης στη Γερμανία, όπου ο αριθμός των σεξουαλικών εγκλημάτων έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Στην τρέχουσα δίκη κατά του συζύγου της (και άλλων 50 δραστών που τη βίασαν), η Ζιζέλ Πελικό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μιλήσει κανείς. Απαιτεί: Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά. Αφιερώσαμε ένα ψηφιακό εξώφυλλο στο θάρρος και τη δύναμή της, καθώς και στο ίδιο το σήμερα» καταλήγει.

Οι χρήστες έχουν πλημμυρίσει τα feed των ψηφιακών καναλιών της έκδοσης με σχόλια αποθεωτικά γράφοντας για ένα «δυνατό εξώφυλλο, φάρο για όλες τις γυναίκες».

Πολλοί χρήστες παροτρύνουν και άλλες εκδόσεις γυναικείου ενδιαφέροντος να πάρουν θέση κατά της έμφυλης βίας με ανάλογο τρόπο.

Η δίκη της 72χρονης Ζιζέλ Πελικό οδεύει προς το τέλος της με την υπόθεση να αποκτά πολιτική διάσταση στη Γαλλία καθώς σύσσωμος ο πληθυσμός απαιτεί από την κυβέρνηση Μακρόν νόμο-πλαίσιο κατά της έμφυλης βίας.

Στις διαδηλώσεις που απαιτούν αλλαγή ο κόσμος έχει αναδείξει την Ζιζέλ Πελικό σε κεντρικό πρόσωπο του αναγεννημένου κινήματος #ΜeToo κατά της πατριαρχίας στη Γαλλία του 21ου αιώνα. Αν ήταν στο χέρι της, δεν θα είχε επιλέξει να ζήσει τον εφιάλτη που την έχει φέρει στην πρώτη γραμμή ενός δίκαιου αγώνα.

Βάναυσα και για χρόνια σεξουαλικά κακοποιημένη από τον σύζυγό της και δεκάδες άλλους άντρες, εν αγνοία της και υπό την επήρεια ουσιών, η Ζιζέλ Πελικό είναι, στα 72 χρόνια της, σύμβολο φεμινιστικής δράσης καθώς δείχνει σχεδόν ατσάλινη πια όλο αυτό τον καιρό -τρεις μήνες σχεδόν- στη δίκη στην Αβινιόν, που ολοκληρώνεται φέρνοντας ολόκληρη τη Γαλλία απέναντι στη νοσηρή «κουλτούρα του βιασμού».

Αίτημα της; «Η ντροπή να αλλάξει πλευρά».

Gisèle Pelicot walking to take the stand today, her strength echoing in every step:

“It’s not for us to have shame, it’s for them,” she told the court.

«I want all women who have been raped to say: Madame Pelicot did it, I can too. I don’t want them to be ashamed any longer,» pic.twitter.com/Dc4cUYXDFJ

— David Challen (@David_Challen) October 23, 2024