Η Νικόλ Κίντμαν μας το χάλασε: Η αλήθεια για τη viral φωτογραφία που φαίνεται να πανηγυρίζει το διαζύγιο από τον Τομ Κρουζ

Ήταν το 2001 όταν μια φωτογραφία εμφανίστηκε στον Τύπο, που έδειχνε την Νικόλ Κίντμαν να πανηγυρίζει στον δρόμο. Οι φήμες, τότε, ήθελαν να είναι η στιγμή που η σταρ του Χόλιγουντ φεύγει από το γραφείο του δικηγόρου της αφού πρώτα είχαν πέσει οι τίτλοι τέλους στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ.

Στο πέρασμα των χρόνων, αυτή η φήμη έγινε «κανονικότητα» και ουκ ολίγες γυναίκες χρησιμοποίησαν αυτή τη φωτογραφία στα social media, θέλοντας να εκφράσουν την ανακούφισή τους για το τέλος ενός κακού γάμου. Κάτι που έκανε και η ηθοποιός Τζίνα Ντιούαν όταν επισημοποιηθηκε το διαζύγιό της με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Ωστόσο, αυτά τα 23 χρόνια φαίνεται ότι ζούσαμε σε ένα ψέμα και τις τελευταίες ημέρες ένα δάκρυ έχει κυλήσει στον κόσμο των memes, καθώς η Νικόλ Κίντμαν στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό GQ αποφάσισε να αποκαλύψει όλη την αλήθεια πίσω από τη γνωστή φωτογραφία.

«Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν πανηγυρίζω για το διαζύγιο μου» είπε η διάσημη ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Αυτή η φωτογραφία είναι από τα γυρίσματα μιας ταινίας. Δεν είναι η πραγματική ζωή». Και μπορεί να μην είπε για πιο φιλμ μιλάει, αλλά σίγουρα μας το… χάλασε με αυτή την αποκάλυψη.

