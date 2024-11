«Είναι το χειρότερο φιλμ που έχει γίνει και το ξέραμε όλοι από τα γυρίσματα» δήλωσε ηθοποιός του νέου «Joker»

Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου του 2024 ήταν η πλέον αναμενόμενη ταινία της χρονιάς, με πολλούς να πιστεύουν ότι θα είναι καλύτερη κι από το οσκαρικό «Joker» του 2019. Εκείνο το βράδυ, το sequel του Τοντ Φίλιπς προβλήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας και το… παραμύθι τελείωσε.

Τα αρχικά σκληρά σχόλια των κριτικών, ήρθαν να τα διαδεχθούν οι έξαλλοι θεατές, που «δίκασαν» το φιλμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγκάζοντας μέχρι και συνεργάτες της Lady Gaga να πουν ότι η σούπερ ποπ σταρ έχει σοκαριστεί από τις αντιδράσεις.

Και τώρα, είναι η σειρά κάποιον ηθοποιών να το «θάψουν» την ταινία που κόστισε 200 εκ. δολάρια και μετά από περίπου ένα μήνα στις σκοτεινές αίθουσες πολλοί φοβούνται ότι δεν πρόκειται να βγάλει τα λεφτά της.

«Είναι η χειρότερη ταινία που έχει γίνει ποτέ» δήλωσε ο Τιμ Ντίλον. Ο 39χρονος κωμικός, ο οποίος υποδύεται έναν φύλακα στο ψυχιατρείο Arkham, ήταν καλεσμένος στο podcast The Joe Rogan Experience και δεν μάσησε τα λόγια του.

— Daily Mail US (@DailyMail) November 10, 2024