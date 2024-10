Ο Χοακίν Φίνιξ έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει Joker και το 2008 αντί του Χιθ Λέτζερ

Την αρχή της καριέρας του την πέρασε στη σκιά του διάσημου αδερφού του Ρίβερ. Ωστόσο από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά, ο Χοακίν Φίνιξ έχει δείξει και αποδείξει το μεγάλο του ταλέντο. Ένα ταλέντο που του δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται με ευκολία στις ανάγκες κάθε ρόλου – από τον θρύλο της κάντρι Τζόνι Κας μέχρι τον αιμοχαρή Κόμμοδο στο «Gladiator».

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχει κάποιος ρόλος με τον οποίο έχει συνδεθεί αυτός δεν είναι άλλος από τον Joker. Ο 50χρονος σταρ του Χόλιγουντ εντυπωσίασε με την ερμηνεία του στην ομώνυμη ταινία του 2019, καταφέρνοντας μάλιστα να κερδίσει και το Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου.

Ωστόσο, σε συνέντευξη που έδωσε στο Variety, αποκάλυψε ότι και μια δεκαετία πριν είχε φτάσει πολύ κοντά στον ρόλο της εγκληματικής ιδιοφυίας του Γκόθαμ, αλλά τελικά οι συζητήσεις δεν ολοκληρώθηκαν.

Joaquin Phoenix says «I talked to Chris Nolan» about playing the Joker in «The Dark Knight» but «that didn’t happen for whatever reason. I wasn’t ready then.»

«I Can’t imagine what it would be if we didn’t have Heath Ledger’s performance in that film, right? I don’t know whether… pic.twitter.com/3fJ7ceaQ9q

— Variety (@Variety) October 28, 2024