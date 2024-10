«Πλούτος και ευκαιρίες για όλους» για τους Βρετανούς σε προϋπολογισμό με μεγάλη αύξηση της φορολογίας

Αφού ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να πει ότι μπορεί να γλιτώσει τους εργαζόμενους από τις αυξήσεις φόρων. Ο εθνικός κατώτατος μισθός του Ηνωμένου Βασιλείου θα αυξηθεί κατά 6,7%, περισσότερο από το αναμενόμενο, το επόμενο έτος, ανακοίνωσε η Ρέιτσελ Ριβς πριν από έναν προϋπολογισμό πολλών δισεκατομμυρίων λιρών για την αύξηση της φορολογίας, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για μια δεκαετία εθνικής ανανέωσης.

Επιμένοντας ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού στις 12,21 λίρες σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στο σχέδιο των Εργατικών για τη στήριξη των χαμηλόμισθων, η υπουργός Οικονομικών (σ.σ. καγγελάριος για τους Βρετανούς) θα πει επίσης ότι μπορεί να γλιτώσει τους εργαζόμενους από τις αυξήσεις φόρων που προορίζονται να κλείσουν την τρύπα στα δημόσια οικονομικά και να αποφύγει ένα νέο κύμα θεμελιωμένων περικοπών στις δημόσιες δαπάνες.

Αντ’ αυτού, η Ριβς σκοπεύει να αναφέρει πως οι εργοδοτικές εισφορές εθνικής ασφάλισης θα αποτελέσουν την κύρια πηγή εσόδων, μια απόφαση που θα υποστηρίξει ότι τηρεί τις διακηρυκτικές δεσμεύσεις των Εργατικών, σύμφωνα με την προαναγγελία της ομιλίας της Ριβς από τον Guardian.

Μετά από μήνες δυσοίωνων προειδοποιήσεων για την οικονομία, η υπουργός Οικονομικών αναμένεται να δώσει ένα αισιόδοξο όραμα για τις προοπτικές της Βρετανίας, καθώς επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό για να τραβήξει μια γραμμή ύστερα από 14 χρόνια συντηρητικής διακυβέρνησης και να θέσει τα θεμέλια για μια ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία.

Παρά τη νέα προειδοποίηση ότι θα χρειαστεί χρόνος για να διορθωθεί το χάος που άφησαν οι Συντηρητικοί, εν μέσω φόβων μεταξύ των βουλευτών των Εργατικών ότι το κοινό αναμένει δραματικές αλλαγές, η Ριβς θα πει: «Η πίστη μου στη Βρετανία καίει πιο έντονα από ποτέ. Και το βραβείο που προσφέρεται σήμερα είναι τεράστιο. Περισσότερες λίρες στις τσέπες των ανθρώπων. Ένα ΕΣΥ που θα είναι εκεί όταν το χρειάζεστε».

«Μια οικονομία που αναπτύσσεται, δημιουργώντας πλούτο και ευκαιρίες για όλους. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο» θα πει η υπουργός σύμφωνα με τον Guardian που κατάφερε να βρει την ομιλία της. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν οι μεγαλύτερες πτώσεις δαπανών στα σούπερ μάρκετ.

Στον προϋπολογισμό που αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος σε αύξηση φόρων στην ιστορία, η Ριβς αναμένεται να πει ότι τα επιπλέον έσοδα είναι απαραίτητα για να κλείσει η τρύπα στα δημόσια οικονομικά που κληρονόμησε από τους Συντηρητικούς και για να αποφευχθεί μια νέα περίοδος λιτότητας.

Οι Εργατικοί δήλωσαν το βράδυ της Δευτέρας ότι ο προϋπολογισμός θα παράσχει χρηματοδότηση για τη μείωση των λιστών αναμονής στα νοσοκομεία, με ενίσχυση του προϋπολογισμού του NHS κατά τουλάχιστον 4%, θα ξεκλειδώσει προσιτές κατοικίες και νέες επενδύσεις για την ανοικοδόμηση των σχολείων.

Πρέπει να γίνει σαφές πως το κενό ανάμεσα στην χρηματοδότηση και τα διαθέσιμα χρήματα είναι 40 δισεκατομμύρια λίρες.

Το βράδυ της Τρίτης οι Times ανέφεραν ότι ο Ριβς θα ανακοινώσει επίσης αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 3 δισεκατομμύρια λίρες, αλλά δεν θα δεσμευτεί σε χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου του 2,5% του ΑΕΠ. Ο Κίρ Στάρμερ δήλωσε τον Απρίλιο ότι οι Εργατικοί ήθελαν να τον αυξήσουν από το 2,3% «μόλις το επιτρέψουν οι πόροι».

Παρά τις εικασίες ότι το υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να παρατείνει το πάγωμα των επιδομάτων και των ορίων του φόρου εισοδήματος κατά δύο χρόνια μέχρι το 2030, η Ριβς θα πει ότι έχει εμμείνει στη δέσμευση του κόμματος στο μανιφέστο να μην αυξήσει τον φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ ή την εθνική ασφάλιση των εργαζομένων.

Νωρίτερα, ο Στάρμερ δήλωσε στο υπουργικό του συμβούλιο ότι «η πολιτική είναι θέμα επιλογών» και ότι ο προϋπολογισμός του καγκελάριου θα «προστατεύσει τις μισθοδοσίες των εργαζομένων».

Η κυβέρνηση αναμένεται να συνεχίσει το πάγωμα του φόρου κατανάλωσης καυσίμων, αν και θα μπορούσε να επιλέξει να μην παρατείνει την προσωρινή μείωση κατά 5 πένες που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του κόστους ζωής και η οποία πρόκειται να λήξει τον ερχόμενο Μάρτιο.

Η Ριβς θα ανακοινώσει στον προϋπολογισμό αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση μετρά το εθνικό χρέος, μια κίνηση που θα παρέχει περιθώριο δανεισμού επιπλέον 50 δισ. λιρών για τη βελτίωση των υποδομών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των έργων μεταφορών και της ενέργειας.

Η υπουργός Οικονομικών αναμένεται να υπογραμμίσει το νέο όραμα των Εργατικών λέγοντας πως : «Ο μόνος τρόπος για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη είναι να επενδύσουμε, να επενδύσουμε, να επενδύσουμε. Δεν υπάρχουν συντομότερες λύσεις. Για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις επενδύσεις πρέπει να αποκαταστήσουμε την οικονομική σταθερότητα».

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το Εργατικό Κόμμα καλείται να ανοικοδομήσει τη Βρετανία. Το 1945, ήταν το Εργατικό Κόμμα που ανοικοδόμησε τη χώρα μας από τα συντρίμμια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1964, ήταν το Εργατικό Κόμμα που ανοικοδόμησε τη Βρετανία με την τεχνολογία».

«Και το 1997, ήταν το Εργατικό Κόμμα που ανοικοδόμησε τα σχολεία και τα νοσοκομεία μας. Σήμερα, εναπόκειται σε αυτό το Εργατικό Κόμμα, σε αυτή την Εργατική Κυβέρνηση, να ξαναχτίσουν τη Βρετανία» λέει ο λόγος που θα διαβάσει αύριο.

Για το παραπολιτικό του πράγματος. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Κοινοβουλίου ζήτησε από την υπουργό να κάνει τις δηλώσεις στο Κοινοβούλιο και όχι στον τύπο. Με την σημερινή διαρροή από την πλευρά Ριβς, φάινεται πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί.

