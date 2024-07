Τη δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της βρετανικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των στεγαστικών ελλείψεων παρουσίασε η νέα υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, η οποία παραλαμβάνει την οικονομία που προσπαθεί να βρει τον δρόμο της ανάπτυξης, έχοντας περάσει από ύφεση, Brexit, πανδημία και υψηλό πληθωρισμό.

Η πρώτη ομιλία της μετά την ανάληψη του υπουργείου επικεντρώθηκε στη στέγαση και στον προγραμματισμό, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα αξιολογηθούν όλες οι δημόσιες δαπάνες που κληρονομήθηκαν από την κυβέρνηση των Συντηρητικών και θα παρουσιάσει το νέο προϋπολογισμό το φθινόπωρο.

«Πρώτον, θα μεταρρυθμίσουμε το εθνικό πλαίσιο πολιτικής σχεδιασμού, έχοντας νέα προσέγγιση του συστήματος σχεδιασμού με επίκεντρο την ανάπτυξη πριν από το τέλος του μήνα. Συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των υποχρεωτικών στόχων για τη στέγαση. Και από σήμερα τερματίζουμε την παράλογη απαγόρευση νέων χερσαίων αιολικών πάρκων στην Αγγλία» είπε χαρακτηριστικά.

«Θα κάνουμε τη Βρετανία να χτίσει ξανά. Θα ξανακάνουμε την οικονομία της Βρετανίας να αναπτυχθεί. Και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», πρόσθεσε.

The work of change has begun – and that starts with fixing the foundations. Watch my first speech as Chancellor on the action we are taking to deliver on the economy. https://t.co/GJ2VrsrnWd

— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 8, 2024