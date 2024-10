Σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ: Το πρώτο ελληνικό anti-drone ελληνικής κατασκευής που έχει δοκιμαστεί σε μάχη

Σύστημα «Κένταυρος». Ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου το οποίο δημιουργήθηκε έχοντας σκοπό την αντιμετώπιση της απειλής των τουρκικών UAV και δη των Bayraktar.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ανέπτυξε και κατασκεύασε ένα πρωτότυπο και καινοτόμο σύστημα αποκάλυψης, εντοπισμού και αποτροπής UAV τύπου MALE.

Το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα σύγχρονα UAV αλλά και drones.

Κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με την παθητική ανίχνευση αλλά και την παρακολούθηση της πορείας των UAV από 20 έως 140 χλμ με επιβιωσιμότητα 100%.

Η παρεμβολή (jamming) πραγματοποιείται στην επικοινωνία UAV με το έδαφος σε απόσταση μεγαλύτερη των 28 χλμ. Ο τηλεχειρισμός του συστήματος πραγματοποιείται σε σταθερό κανάλι ή σε ρυθμό frequency hopping.

Πρόσθετο στοιχείο του συστήματος από τις πληροφορίες μας είναι και η δυνατότητα απεικόνισης της ηλεκτρονικής διάταξης μάχης. Και ο χρήστης μπορεί να κάνει κατ’ επιλογή παρεμβολή (jamming) στις επικοινωνίες του UAV ε το έδαφος σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 25 χλμ.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί όσον αφορά την ανίχνευση του Βayraktar οι επικοινωνίες του είναι εντός των δυνατοτήτων του συστήματος μέχρι 140 χλμ για ανίχνευση και έως 40 χλμ για καταστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δοκιμές της παθητικής μονάδας πραγματοποιήθηκαν ήδη από το Σεπτέμβριο του 2022 σε νησί του ανατολικού Αιγαίου με ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Ενώ έγιναν και δοκιμές του παρεμβολέα τον Ιανουάριο του 2024 με επίσης άριστα αποτελέσματα.

Ενημέρωση το Νοέμβριο

Οι σχετικές ενημερώσεις για το εν λόγω σύστημα έφτασαν στο γραφεία του πρωθυπουργού, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και στη στρατιωτική ηγεσία, το Νοέμβριο του 2023.

Το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στην φρεγάτα «ΨΑΡΑ» πριν την αναχώρηση της για την Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να ενταχθεί στην δύναμη της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ». Το σύστημα κρίθηκε επιτυχημένο και μεταφέρθηκε στην φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ», η οποία πήρε τη σκυτάλη και αναχώρησε για την Ερυθρά Θάλασσα.

