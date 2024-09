Οι «ΑΣΠΙΔΕΣ» καλωσορίζουν την φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ

Με μία ανάρτηση στο «x» η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» καλωσορίζει την ένταξη στους κόλπους της της φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ» η οποία πήρε τη σκυτάλη από τη φρεγάτα «ΨΑΡΑ».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τη φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» και το πλήρωμά της, το οποίο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της αποστολής συμβάλλοντας στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε όλη την περιοχή επιχειρήσεων» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Σημειώνεται δε ότι «η EUNAVFOR ASPIDES παραμένει δεσμευμένη να συμβάλει στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της ζωής των ναυτικών και των παγκόσμιων κοινών αγαθών».

We are pleased to welcome HS SPETSAI 🇬🇷 and her crew, who will play a crucial role in supporting the mission by contributing to freedom of navigation throughout the area of operation.

EUNAVFOR ASPIDES remains committed to contribute to the freedom of navigation protecting,… pic.twitter.com/alL9czAwdM

