Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Τράμι στις Φιλιππίνες.

Πρόκειται για τη φονικότερη και πιο καταστροφική καταιγίδα στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας μέχρι στιγμής φέτος, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της κυβέρνησης της χώρας, όπως αναφέρει το Sky News.

Τώρα, από την τροπική καταιγίδα απειλείται το Βιετνάμ.

Ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος δήλωσε ότι ήταν ασυνήθιστα μεγάλος ο όγκος των βροχοπτώσεων. Σε ορισμένες περιοχές σε 24 ώρες έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει σε δύο μήνες με αποτέλεσμα να μην είναι προετοιμασμένες για μια τέτοια κατάσταση.

«Το νερό ήταν πάρα πολύ», δήλωσε ο Μάρκος στους δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη με το έργο της διάσωσης», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στο πέρασμα της καταιγίδας, εκ των οποίων σχεδόν μισό εκατομμύριο κατέφυγαν κυρίως σε περισσότερα από 6.400 καταφύγια έκτακτης ανάγκης σε διάφορες επαρχίες.

