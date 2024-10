Ο Μπράιαντ επιχείρησε να δαγκώσει τον Μπιμπέροβιτς! (pic)

Η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Εφές και έκανε το 2/2 στο ξεκίνημά της στην Euroleague.

Ωστόσο το ματς σημαδεύτηκε από το επεισόδιο που είχαν μεταξύ τους ο Ελάιτζα Μπράιαντ και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Συγκεκριμένα με το ματς στο 48-58 στο 29’, ο Μπιμπέροβιτς είδε να προσγειώνεται πάνω του με δύναμη, ο Ελάιτζα Μπράιαντ.

Ο Μπιμπέροβιτς στην προσπάθεια του να ανασηκωθεί έπιασε από τον αυχένα τον Αμερικανό γκαρντ/φόργουορντ της Εφές, ο οποίος ήταν από πάνω του και άρχισαν να τσακώνονται.

Μάλιστα οι δυο παίκτες βρέθηκαν να ανταλλάσσουν χτυπήματα στο παρκέ. Ωστόσο, μια φωτογραφία δείχνει την προσπάθεια του Μπράιαντ να δαγκώσει τον αντίπαλο του στο χέρι.

It is unacceptable that these things will happen in 2024. In a beautiful competition like the Euroleague, things like this should not happen again. It’s unthinkable that a player bites an opponent, that there is a fight during an important game like this.#EuroLeague #Fenerbahçe pic.twitter.com/Wx5Eglw11F

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) October 10, 2024