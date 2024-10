Σοκ στη Φενερμπαχτσέ: Ο Γουίλμπεκιν υπέστη ρήξη χιαστού (pic)

Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως δεν θα μπορέσει να τη χαρεί όσο θα ήθελε λόγω του Σκότι Γουίλμπεκιν.

Κι αυτό επειδή ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάτι που είναι πιθανό να τον κρατήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Γουίλμπεκιν στην προσπάθεια που έκανε για να σκοράρει, δεν πάτησε καλά στην προσγείωσή του και στη συνέχεια έπεσε στο παρκέ πιάνοντας το γόνατό του, πριν μεταφερθεί εκτός από τους συμπαίκτες του υποβασταζόμενος.

Κατευθείαν αποχώρησε για τις απαραίτητες εξετάσεις όπου και διαπιστώθηκε το πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Μένει πλέον να δούμε αν θα είναι ικανό να τον κρατήσει εκτός όλη την χρονιά, ή αν θα επιστρέψει για το τελευταίο κομμάτι.

Όπως σημειώνουν πληροφορίες από την Τουρκία, η Φενέρ είναι πολύ πιθανό να κινηθεί για την αντικατάστασή του.

