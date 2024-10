Ένταση στο φινάλε: Αρπάχτηκαν Γιασικεβίτσιους – Μπαρτζώκας (vid)

Σοβαρό επεισόδιο και παρ’ ολίγον σύρραξη αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα της Euroleague.

Η ένταση στο ματς ήταν μεγάλη, με τους Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Γιώργο Μπαρτζώκα να αρπάζονται με τη λήξη της αναμέτρησης και να έχουν έναν πολύ έντονο διάλογο μεταξύ τους.

Οι δυο τους λογομάχησαν για αρκετά δευτερόλεπτα και παραλίγο να έρθουν στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν και να τους χωρίζουν, αποκαθιστώντας την ηρεμία στο παρκέ.

Heated moment between Bartzokas and Jasikevicius after the end of the game👀#basketball #euroleague #fener #olympiacosbc #fenerbache #paobc pic.twitter.com/yaSR5NEGn0

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 4, 2024