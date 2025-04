Ο Γιόκιτς έγραψε (ξανά) Ιστορία στο ΝΒΑ με μυθικό επίτευγμα!

Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες της μπασκετικής Ιστορίας. Στη νίκη 117-109 των Ντένβερ Νάγκετς επί των Μέμφις Γκρίζλις τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Σέρβος σούπερ-σταρ κατέγραψε το 34ο τριπλ-νταμπλ (26 πόντους, 16 ριμπάουντ και 13 ασίστ) για τη φετινή σεζόν και τη στιγμή που μοίραζε την 4η ασίστ του στο παιχνίδι, έγραφε Ιστορία στο ΝΒΑ!

Και αυτό γιατί με αυτή εξασφάλισε το ότι στο φινάλε της κανονικής περιόδου, θα έχει ολοκληρώσει τη χρονιά έχοντας τριπλ-νταμπλ και στον συνολικό μέσο όρο στις κορυφαίες κατηγορίες (πόντους, ριμπάουντ και ασίστ)! Αυτή τη στιγμή, ένα ματς πριν το φινάλε της κ.δ. του αμερικανικού πρωταθλήματος, ο 30χρονος σέντερ έχει μέσο όρο στη σεζόν 29,8 πόντους, 12,8 ριμπάουντ και 10,3 ασίστ, κάτι που σημαίνει ότι στο παιχνίδι που απομένει μπορεί να έχει 0 σε όλες τις κατηγορίες και τα νούμερά του να μην πέσουν κάτω από το διψήφιο που απαιτείται.

