«Εξωγήινος» Γιόκιτς σταμάτησε στους… 61 πόντους κόντρα στους Τίμπεργουλβς – «Πάρτι» Κάρι με 52 και 12/20 τρίποντα κόντρα στο Μέμφις (vids)

Βραδιά για τα βιβλία της ιστορίας στο ΝΒΑ, με τον Νίκολ Γιόκιτς να κάνει triple double με 61 πόντους (18/29 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 19/24 βολές), 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ και να οδηγεί τους Ντένβερ Νάγκετς σε νίκη, μετά από δύο παρατάσεις, με 140-139, κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Σπουδαία βραδιά και από τον ο Άρον Γκόρντον που πρόσθεσε 34 πόντους (4/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), ενώ στον αντίποδα ο Άντονι Έντουαρντς με 34 πόντους (5/15 τρίποντα), 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, έφτασε κοντά στο triple double και πάλεψε για τη νίκη της ομάδας του που λύγισε στο τέλος.

AN INSTANT CLASSIC DESERVES A WILD FINISH 🚨

Timberwolves get the rebound, push it down court, and draw the foul on the 3PA!

Nickeil Alexander-Walker drills two CLUTCH free throws to secure the win for the Timberwolves 🤯🤯 pic.twitter.com/CSkEnU1rj9

