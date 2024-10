Live: Ο Milton «μαστιγώνει» τις ακτές της Φλόριντα - Σχηματίστηκαν ανεμοστρόβιλοι

Την ώρα που οι αρχές παλεύουν να εκκενώσουν οι κάτοικοι τα σπίτια τους και οι ιδιοκτήτες σκαφών να βρουν αλλού καταφύγιο, ο τυφώνας Milton δείχνει πως θα αγγίξει έδαφος ως τυφώνας κατηγορίας 4. Την ίδια στιγμή 30.000 άτομα βρίσκονται ήδη σε καταφύγια. Κάποιες κομητείες δεν προχώρησαν σε εκκενώσεις γιατί έχουν αρκετά καταφύγια για τον πληθυσμό τους.

Σε άλλες κομητείες ισχύει εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης για τους ανθρώπους που ζουν σε τροχόσπιτα, σκηνές, κινητά σπίτια, βιομηχανοποιημένα σπίτια ή κατασκευές που δεν μπορούν να αντέξουν ανέμους ταχύτητας 177 χιλιομέτρων ανά ώρα, καθώς και για τους ανθρώπους στη ζώνη Α.

Παρόλα αυτά, ο πιθανός σχηματισμός ενός ακόμη τυφώνα προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους που είχαν ήδη κουραστεί από τη γρήγορη διαδοχή της Helene και του Milton. Ο Milton ήταν η 13η ονομαστική καταιγίδα της περιόδου των τυφώνων (σ.σ. Ονοματίζονται μόνο οι μεγαλύτεροι) και ο επόμενος τυφώνας θα μπορούσε να ονομαστεί τυφώνας Nadine.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ – NOAA προέβλεψε 17 έως 25 καταιγίδες με ονόματα για φέτος. Αυτό θα συνιστούσε μια εκτεταμένη περίοδο τυφώνων πάνω από το κανονικό.

Οι οικίες χωρίς ρεύμα ανέρχονταν σε 76.976 πριν από 40 λεπτά. Πλέον 120.269 οικίες δεν έχουν ηλεκτροδότηση.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο το απόγευμα της Τετάρτης, το Γραφείο Ενημέρωσης της κομητείας Pasco δήλωσε ότι αν οι κάτοικοι δεν έχουν εκκενωθεί ακόμη, είναι «καιρός να ξεπεράσετε την καταιγίδα εκεί που βρίσκεστε».

Σε ένα επόμενο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο βοηθός αρχηγού της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Pasco, Ράιαν Γκουίν Guynn, ότι θα υπάρξει ένα παράθυρο αρκετών ωρών κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, κατά το οποίο οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε κλήσεις αυτοπροσώπως.

Έδωσε οδηγίες στους κατοίκους που χρειάζονται βοήθεια να καλέσουν το 911 και να είναι όσο το δυνατόν πιο περιγραφικοί. Οι διασώστες (σ.σ. first responders: Αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, πολιτική προστασία) θα βοηθήσουν στη συνέχεια όταν μπορέσουν, είπε.

We’ve just received reports of structures damaged in Lakeport, FL as the most recent tornado-warned storm moved through the area.

This is at least the *7th* confirmed Tornado of the day.

This is the second tornado to impact Lakeport today.

— NWS Miami (@NWSMiami) October 9, 2024