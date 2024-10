Τα αρώματα που θα γίνουν ανάρπαστα το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο έχει επισήμως ξεκινήσει και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Μετά τις αλλαγές στην γκαρνταρόμπα και την διακόσμηση των χώρων μας, σειρά έχουν και τα νέα αρώματα, που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα beauty counters.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, οι μεγαλύτεροι οίκοι στρέφονται στο ξύλο, το τριαντάφυλλο, τον καπνό και τα μπαχαρικά, για να δημιουργήσουν μοναδικές συνθέσεις, χαρακτηριστικές ευωδίες που θα αποπνέουν ζεστασιά και θα γίνουν τα νέα signature scents.

Τα must have αρώματα του φθινοπώρου

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Αποδράστε σε μια φανταστική χώρα γεμάτη χαρά με το Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Εξελισσόμενο σε ένα νέο, απολαυστικό Eau de Parfum, λουλουδάτο και διακριτικά γλυκό, το Gucci Flora Gorgeous Gardenia επαναλανσάρεται με μία νέα καμπάνια. Σε έναν κόσμο φαντασίας, γεμάτο λουλούδια και χνουδωτά, απαλά ζωάκια, το νέο άρωμα του οίκου Gucci, πρωταγωνιστεί ως η τέλεια έκφραση της χαράς, ένα signature λουλουδάτο άρωμα για όλα τα ελεύθερα πνεύματα.

Με χαρούμενη floral υπογραφή, το άρωμα περιστρέφεται γύρω από τη Γαρδένια, ένα λουλούδι ανέκαθεν θαυμαστό για το μεγαλείο του, το οποίο λέγεται πως πρωταγωνιστούσε σε ελιξίρια και μαγικά φίλτρα. Με έμπνευση από αυτό τον θρύλο και τη μυστική δύναμη του λουλουδιού, η υπέροχη Λευκή Γαρδένια συνδυάζεται με ηλιόλουστο Absolute από Γιασεμί Grandiflorum.

Ysl Libre Intense

Το άρωμα μιας ελεύθερης γυναίκας με ξέφρενα ένστικτα, έτοιμης να κατακτήσει τον κόσμο. Η εμβληματική δομή του αρώματος του LIBRE, με την αντίθεση ανάμεσα στη Γαλλική Λεβάντα και το Μαροκινό Άνθος Πορτοκαλιάς, σε μια πιο εξευγενισμένη και αισθησιακή εκδοχή. Η ένταση μιας λιωμένης λουλουδάτης καρδιάς, όπου το Absolute Άνθους Πορτοκαλιάς ενώνεται με τη φλεγόμενη Συμφωνία Ορχιδέας.

Το άρωμα αποκτά νέα, πιο αρρενωπή απόχρωση, ανάμεσα στη φωτιά και το χρυσάφι, που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το άκρως θηλυκό μπουκάλι-φετίχ του LIBRE. Ένα άρωμα σαν κραυγή ελευθερίας, την ελευθερία του να ζεις τα πάντα στο έπακρο.

Ford Velvet Orchid

To velvet orchid ανήκει στον γεμάτο γοητεία και μυστήριο κόσμο του black orchid, αλλά ξεχωρίζει χάρη στη δική της, επιβλητική ταυτότητα. Το velvet orchid είναι ένα πολυτελές και σαγηνευτικό άρωμα που αποπνέει σπινθηροβόλα φρεσκάδα με νότες από πέταλα λουλουδιών, μελί και ρούμι.

Αρωματίστε στους καρπούς, το εσωτερικό των αγκώνων και το λαιμό σας για να δώσετε στις νότες του αρώματός σας μεγαλύτερη διάρκεια. Μην τρίβετε τους καρπούς σας μεταξύ τους, γιατί αλλοιώνεται το άρωμα.

Tom Ford Ombre Leather

Το Ombre Leather από τον οίκο Tom Ford έρχεται σε μια ανανεωμένη και πολύ βελτιωμένη εκδοχή. Η σύνθεσή του απαρτίζεται από δυναμικά μπαχάρια, βανίλια και μια πιο διακριτική εσάνς του δέρματος.

Πρόκειται για ένα unisex άρωμα που θα φορέσουμε ασταμάτητα αυτό το φθινόπωρο, ακόμα και τον χειμώνα.

Tom Ford Café Rose

Μια θύελλα απολαύσεων που πλημμυρίζει τις αισθήσεις. Το Café Rose αποτυπώνει τον αχαλίνωτο αισθησιασμό ενός εκλεπτυσμένου τριαντάφυλλου εμποτισμένου με ανατρεπτικές νότες μαύρου καφέ.

Για να δώσετε στο άρωμά σας μεγαλύτερη διάρκεια, αρωματίστε τους καρπούς, το εσωτερικό των αγκώνων σας αλλά και το λαιμό σας, αποφεύγοντας να τρίβετε τους καρπούς μεταξύ τους.

Burberry Her Elixir Intense

Εξερευνώντας το περιπετειώδες πνεύμα του Burberry Her Eau de Parfum, το άρωμα είναι το τελευταίο κεφάλαιο στην ενισχυμένη ιστορία του Burberry Her. Μια νέα έντονη προσθήκη στην οικογένεια Burberry Her, το Her Elixir de Parfum για γυναίκες προσφέρει χαρακτηριστικές φρουτώδεις γκουρμέ νότες μαζί με μια τολμηρή έκρηξη από σκούρα κόκκινα μούρα με γιασεμί, στρογγυλεμένα με αισθησιακή και εθιστική βανίλια και κεχριμπάρι.

Το Her Elixir εμβαθύνει το ροζ του μπουκαλιού Eau de Parfum, μεταμορφώνοντάς το σε ένα αδιαφανές φινίρισμα που αντιπροσωπεύει την ένταση του αρώματος μέσα και την αυτοπεποίθηση και αισθησιακή φύση του. Η εξωτερική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από ανυψωμένα γράμματα Burberry στη βάση.