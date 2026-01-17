magazin
16.01.2026 | 17:55
Νέα απεργία προγραμματίζουν οι οδηγοί ταξί - Οι ημερομηνίες
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Bandcamp δείχνει «κόκκινη κάρτα» στη μουσική που παράγεται με AI
Music 17 Ιανουαρίου 2026 | 14:10

Το Bandcamp δείχνει «κόκκινη κάρτα» στη μουσική που παράγεται με AI

Το Bandcamp ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με γενετική τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τη μίμηση άλλων καλλιτεχνών ή στυλ, υιοθετώντας αυστηρή στάση στο AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Το Bandcamp χαράζει ξεκάθαρη γραμμή απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική. Με ανακοίνωσή του στο Reddit, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, γνωστοποίησε ότι δεν θα φιλοξενεί πλέον τραγούδια που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή σε «ουσιώδες μέρος» με τη χρήση AI.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως απαγορεύεται κάθε χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που μιμούνται άλλους καλλιτέχνες ή συγκεκριμένα μουσικά στυλ.

Το πώς ακριβώς θα κρίνεται αν ένα κομμάτι κάνει «ουσιώδη» χρήση AI παραμένει ασαφές.

Σύμφωνα με το Billboard, σε γενικές γραμμές, οι πλατφόρμες που επιχειρούν να ελέγξουν τη χρήση AI στη μουσική βασίζονται είτε σε αυτοματοποιημένα εργαλεία ανίχνευσης είτε σε χειροκίνητους ελέγχους από ειδικές ομάδες. Αν και το Bandcamp δεν έχει αποκαλύψει ποιο μοντέλο θα ακολουθήσει, καλεί τους χρήστες να αξιοποιούν τα εργαλεία αναφοράς, επισημαίνοντας ύποπτο περιεχόμενο ώστε να εξετάζεται από την ομάδα της πλατφόρμας.

Η πρώτη online μουσική πλατφόρμα απαγορεύει την χρήση AI

Με αυτή την απόφαση, το Bandcamp γίνεται η πρώτη online μουσική πλατφόρμα που προχωρά σε ρητή απαγόρευση της πλήρους ή εκτεταμένης χρήσης AI στη δημιουργία μουσικής. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ολόκληρη η βιομηχανία αναζητά ισορροπία απέναντι στην ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της iHeartRadio, η οποία από τα τέλη Νοεμβρίου έχει αποκλείσει AI-generated τραγούδια από τους ραδιοφωνικούς της σταθμούς στις ΗΠΑ, μέσω του προγράμματος «Guaranteed Human». Στο πλαίσιο αυτό, αποσύρθηκαν και «AI καλλιτέχνες» όπως η Xania Monet, που είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα ως ένα από τα πρώτα παραδείγματα καλλιτέχνη με σημαντική υποστήριξη από AI που υπέγραψε πολυετές, υψηλού προϋπολογισμού συμβόλαιο.

«Δεν είναι το τέλος της ιστορίας»

Οι μεγάλες υπηρεσίες streaming εξακολουθούν να προσαρμόζουν τις πολιτικές τους εν κινήσει. Το Spotify, για παράδειγμα, ενίσχυσε πρόσφατα τα μέτρα του, εισάγοντας φίλτρα κατά του μουσικού spam, αυστηρότερους κανόνες για την αποτροπή μιμήσεων και τυποποιημένες δηλώσεις χρήσης AI.

«Δεν είναι το τέλος της ιστορίας», έχει δηλώσει ο επικεφαλής μουσικής της πλατφόρμας, Charlie Hellman, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Η Deezer

Την πιο σκληρή στάση μέχρι στιγμής έχει υιοθετήσει η Deezer. Η γαλλική πλατφόρμα επισημαίνει με σαφήνεια όλα τα πλήρως AI-παραγόμενα κομμάτια, τα αποκλείει από αλγοριθμικές και επιμελημένες προτάσεις και δημοσιοποιεί συχνά στοιχεία από την έρευνά της.

Τα ευρήματα είναι ενδεικτικά της έκτασης του φαινομένου: στις αρχές του έτους, η Deezer δεχόταν περίπου 10.000 πλήρως AI-generated τραγούδια ημερησίως, αριθμός που μέχρι το τέλος του 2025 είχε εκτοξευθεί στις 50.000 την ημέρα. Ακόμη πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με την πλατφόρμα, είναι ότι έως και το 70% των streams σε αυτά τα κομμάτια αποδεικνύεται τεχνητό.

Η ανάρτηση στο Reddit

«Καλή Χρονιά, r/bandcamp!

Ελπίζουμε να απολαύσατε τον Holiday Guide (bandcamp.com/2025) και τα Bandcamp recaps του 2025.

Κάτι που πάντα μας εντυπωσιάζει, καθώς συγκεντρώνουμε τέτοιες ανασκοπήσεις, είναι η τεράστια ποσότητα ανθρώπινης δημιουργικότητας και πάθους που εκφράζουν οι καλλιτέχνες στο Bandcamp κάθε μέρα. Το γεγονός ότι το Bandcamp φιλοξενεί μια τόσο ζωντανή κοινότητα πραγματικών ανθρώπων που δημιουργούν απίστευτη μουσική είναι κάτι που θέλουμε να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε.

Σήμερα, σε ευθυγράμμιση με αυτόν τον στόχο, διατυπώνουμε την πολιτική μας για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουμε οι μουσικοί να συνεχίσουν να δημιουργούν μουσική και οι ακροατές να έχουν τη βεβαιότητα ότι η μουσική που βρίσκουν στο Bandcamp έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές μας για τη γενετική AI στη μουσική και τον ήχο είναι οι εξής:

  • Μουσική και ηχητικό περιεχόμενο που έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου ή σε ουσιώδες μέρος από AI δεν επιτρέπεται στο Bandcamp.
  • Οποιαδήποτε χρήση εργαλείων AI για την μίμηση άλλων καλλιτεχνών ή στυλ απαγορεύεται αυστηρά, σύμφωνα με τις υφιστάμενες πολιτικές μας που απαγορεύουν την μίμηση και την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Αν συναντήσετε μουσική ή ηχητικό περιεχόμενο που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου ή με έντονη εξάρτηση από AI, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα εργαλεία αναφοράς μας για να το επισημάνετε προς έλεγχο από την ομάδα μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε οποιαδήποτε μουσική υπάρχει υποψία ότι έχει παραχθεί με AI.

Θα φροντίσουμε να επικοινωνούμε τυχόν ενημερώσεις της πολιτικής, καθώς ο χώρος της AI εξελίσσεται ραγδαία. Δεδομένης της ανταπόκρισης που υπήρξε στις προηγούμενες σχετικές μας αναρτήσεις, ελπίζουμε ότι τα νέα αυτά θα γίνουν δεκτά θετικά. Σας ευχόμαστε ένα καταπληκτικό 2026

Σας ευχαριστούμε,

Bandcamp Support»

