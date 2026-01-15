Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Άσκηση: 120 λεπτά την εβδομάδα είναι αρκετά για να αλλάξει η ζωή μας

Δεν χρειάζεται να το παρακάνουμε με την άσκηση - δύο ώρες την εβδομάδα είναι αρκετές.

Η υγεία της καρδιάς μας είναι πολύτιμη και η άσκηση είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τη διατηρήσουμε. Ωστόσο, πολλοί από εμάς δυσκολεύονται να εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους, είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε λόγω έλλειψης κινήτρων. Κι όμως μόλις δύο ώρες άσκησης την εβδομάδα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την καρδιοαγγειακή σας υγεία, και αυτό είναι ένας πολύ καλός λόγος για να την εντάξετε στο πρόγραμμά σας.

Η αξία της άσκησης για την καρδιά

Οφέλη όπως η μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης, καθώς και η μείωση του κινδύνου για καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό, είναι από τα πιο γνωστά και τεκμηριωμένα αποτελέσματα της άσκησης. Αλλά πόση άσκηση χρειαζόμαστε για να δούμε αυτά τα οφέλη;

Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεστε πολλές ώρες άσκησης την εβδομάδα για να δείτε σημαντική βελτίωση στην υγεία σας. Έρευνες επισημαίνουν ότι μόλις δύο ώρες την εβδομάδα είναι αρκετές για να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου από καρδιοαγγειακές παθήσεις κατά 20%. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα που ξεκινούν από μια καθιστική ζωή. Ακόμα και αν ξεκινήσετε με μια ή δύο ώρες ήπιας άσκησης, όπως περπάτημα ή ποδηλασία, η καρδιά σας θα ωφεληθεί.

Από την καθιστική ζωή στην άσκηση: Η καμπύλη J

Συγκεκριμένα, αν κάποιος είναι τελείως αδρανής και ξεκινήσει να ασκείται, θα δει περισσότερα οφέλη στην υγεία της καρδιάς του στην αρχή της προπόνησης. Αυτή η φάση της άσκησης περιγράφεται από μια καμπύλη σχήματος “J”. Δηλαδή, η μείωση του κινδύνου είναι μεγαλύτερη όταν κάποιος ξεκινάει από την καθιστική ζωή και αρχίζει να κάνει λίγη άσκηση.

Αλλά, καθώς αυξάνεται η ποσότητα άσκησης, τα οφέλη μειώνονται. Για παράδειγμα, αν αυξήσετε την άσκηση σας σε τέσσερις ώρες την εβδομάδα, τα οφέλη θα είναι μικρότερα, αλλά ακόμα υπαρκτά. Από εκεί και πέρα, η καρδιοαγγειακή υγεία δεν βελτιώνεται σημαντικά, ανεξάρτητα από την επιπλέον άσκηση.

Το εργαλείο HIIT: Αποδοτική άσκηση για περιορισμένο χρόνο

Πολλοί από εμάς έχουμε περιορισμένο χρόνο, γι’ αυτό η ένταση της άσκησης είναι σημαντική. Η προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT) είναι ένας πολύ αποδοτικός τρόπος για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της άσκησης σε μικρό χρονικό διάστημα. Μια τυπική προπόνηση HIIT διαρκεί 20 λεπτά και περιλαμβάνει σύντομες εκρήξεις έντονης άσκησης για 30-60 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενες από σύντομη ξεκούραση.

Αν δεν έχετε χρόνο για προπονήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μόνο το Σαββατοκύριακο μπορείτε να ασκηθείτε, οι προπονήσεις HIIT εξακολουθούν να είναι πολύ ωφέλιμες. Αν και η διάρκεια είναι μικρή, η ένταση της άσκησης προσφέρει σπουδαία αποτελέσματα, όπως η μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης.

Αν είστε έτοιμοι λοιπόν να δεσμευτείτε και να κάνετε την άσκηση μέρος της ζωής σας, δεν χρειάζεται να σταματήσετε στα δύο ώρες την εβδομάδα. Μπορείτε να αυξήσετε σταδιακά την ποσότητα της άσκησης και να επιτύχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, όπως αύξηση του μυϊκού ιστού της καρδιάς και βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης.

* Πηγή: Vita

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Eurostat 15.01.26

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
