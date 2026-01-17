Η στιγμή διαφυγής της Ματσάδο από τη Βενεζουέλα – Το βίντεο της επιχείρησης
Η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε μια βάρκα από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα.
Βίντεο από τη μυστική επιχείρηση διαφυγής της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, από τη χώρα, τον περασμένο Δεκέμβριο δημοσιοποίησε η ομάδα διάσωσης που πραγματοποίησε την υψηλού κινδύνου θαλάσσια επιχείρηση.
Η Ματσάδο δραπέτευσε από τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία, αφού πέρασε σχεδόν ένα χρόνο κρυμμένη.
Η ομάδα διάσωσης που βοήθησε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να δραπετεύσει από τη χώρα της τον περασμένο μήνα δημοσίευσε βίντεο της αποστολής διάσωσης. Η Ματσάδο δραπέτευσε από τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία, αφού πέρασε σχεδόν ένα χρόνο κρυμμένη.
Ο Μπράιαν Στερν, βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, επικεφαλής του Ιδρύματος Διάσωσης Grey Bull, δήλωσε στο CBS News τον Δεκέμβριο ότι από τις εκατοντάδες διασώσεις που πραγματοποίησε η οργάνωσή του, αυτή ήταν μια από τις πιο απαιτητικές και «ανταποδοτικές».
Η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε μια βάρκα από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί, την παρέλαβε ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων και η ομάδα του, οι οποίοι την περίμεναν σε μια άλλη βάρκα.
Δείτε το βίντεο διαφυγής της Ματσάδο:
«Αυτοί είναι, αυτοί είναι, αυτοί είναι», ακούγεται να λέει ο Στερν στο βίντεο, καθώς φώτα από τη βάρκα της ηγετίδας της αντιπολίτευσης, εμφανίζονται στο βάθος και πλησιάζουν το σκάφος του.
Αφού επιβεβαιώσει την ταυτότητα της Ματσάδο της απευθύνει τον λόγο: «Γεια σου, Μαρία. Το όνομά μου είναι Μπράιαν. Χάρηκα που σε γνώρισα. Σε κατάλαβα», της λέει καθώς ανεβαίνει.
«Τόσο βρεγμένη και τόσο κρύα», ακούγεται να λέει. «Είμαι η Μαρία Κορίδα Ματσάδο… Είμαι ζωντανή, είμαι ασφάλης και ευγνώμων στη Grey Bull» προσθέτει.
