Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Η στιγμή διαφυγής της Ματσάδο από τη Βενεζουέλα – Το βίντεο της επιχείρησης
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 15:50

Η στιγμή διαφυγής της Ματσάδο από τη Βενεζουέλα – Το βίντεο της επιχείρησης

Η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε μια βάρκα από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα.

Σύνταξη
Βίντεο από τη μυστική επιχείρηση διαφυγής της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, από τη χώρα, τον περασμένο Δεκέμβριο δημοσιοποίησε η ομάδα διάσωσης που πραγματοποίησε την υψηλού κινδύνου θαλάσσια επιχείρηση.

Η Ματσάδο δραπέτευσε από τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία, αφού πέρασε σχεδόν ένα χρόνο κρυμμένη.

Η ομάδα διάσωσης που βοήθησε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να δραπετεύσει από τη χώρα της τον περασμένο μήνα δημοσίευσε βίντεο της αποστολής διάσωσης. Η Ματσάδο δραπέτευσε από τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία, αφού πέρασε σχεδόν ένα χρόνο κρυμμένη.

Ο Μπράιαν Στερν, βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, επικεφαλής του Ιδρύματος Διάσωσης Grey Bull, δήλωσε στο CBS News τον Δεκέμβριο ότι από τις εκατοντάδες διασώσεις που πραγματοποίησε η οργάνωσή του, αυτή ήταν μια από τις πιο απαιτητικές και «ανταποδοτικές».

Η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε μια βάρκα από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί, την παρέλαβε ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων και η ομάδα του, οι οποίοι την περίμεναν σε μια άλλη βάρκα.

Δείτε το βίντεο διαφυγής της Ματσάδο:

YouTube thumbnail

«Αυτοί είναι, αυτοί είναι, αυτοί είναι», ακούγεται να λέει ο Στερν στο βίντεο, καθώς φώτα από τη βάρκα της ηγετίδας της αντιπολίτευσης, εμφανίζονται στο βάθος και πλησιάζουν το σκάφος του.

Αφού επιβεβαιώσει την ταυτότητα της Ματσάδο της απευθύνει τον λόγο: «Γεια σου, Μαρία. Το όνομά μου είναι Μπράιαν. Χάρηκα που σε γνώρισα. Σε κατάλαβα», της λέει καθώς ανεβαίνει.

«Τόσο βρεγμένη και τόσο κρύα», ακούγεται να λέει. «Είμαι η Μαρία Κορίδα Ματσάδο… Είμαι ζωντανή, είμαι ασφάλης και ευγνώμων στη Grey Bull» προσθέτει.

Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους
17.01.26

Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους

«Η ορθή απάντηση δεν είναι να φαντασιωνόμαστε ρωσική απειλή στον Ρήνο, αλλά να οικοδομήσουμε ένα σύστημα ασφάλειας που να λαμβάνει υπόψη τις έγκυρες ανησυχίες τόσο των μελών του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι
Μπάσκετ 17.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μαρούσι, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 17.01.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Κηφισιά, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία
17.01.26

Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία

«Το μεγάλο του έργο καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε, για την 20η αγωνιστική της La Liga

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 15:16

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νόημα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους
17.01.26

Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους

«Η ορθή απάντηση δεν είναι να φαντασιωνόμαστε ρωσική απειλή στον Ρήνο, αλλά να οικοδομήσουμε ένα σύστημα ασφάλειας που να λαμβάνει υπόψη τις έγκυρες ανησυχίες τόσο των μελών του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα
Ελλάδα 17.01.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή από θέσεις ευθύνης και συνδέθηκε με τη ναυτιλία σε σημαντικό μέρος της πολιτικής του διαδρομής» δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 17.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 το μεγάλο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
