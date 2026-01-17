newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 06:30

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Spotlight

Στην προσπάθειά της η Μαρία Κορίνα Ματσάδο να αναλάβει την ηγεσία της Βενεζουέλας πήγε στον Λευκό Οίκο και προσέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ το Νόμπελ Ειρήνης, που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που πιάνουν στα χέρια τους το βραβείο Νόμπελ άτομα που εξαπολύουν πολέμους ή στηρίζουν βίαιες ανατροπές κυβερνήσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την «υπέροχη χειρονομία» της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, αφού η Ματσάδο του προσέφερε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο. «Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας».

Ας δούμε λοιπόν προσωπικότητες της ιστορίες που φέρανε εις πέρας το «ειρηνικό τους έργο» με θύματα εκατομμύρια αμάχους:

Mεναχέμ Μπεγκίν – Νόμπελ Ειρήνης 1978

To 1978 επιτροπή Νόμπελ έδωσε το βραβείο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μεναχέμ Μπεγκίν. Υπήρξε ηγέτης της ακραίας σιωνιστικής οργάνωσης Irgun που το 1946 ανατίναξε το ξενοδοχείο King David –έδρα της βρετανικής διοίκησης εκείνη την εποχή- στην Ιερουσαλήμ το  σκοτώνοντας 91 άτομα και τραυματίζοντας 46. Οι δραστηριότητες της Irgun χαρακτηρίστηκαν ως τρομοκρατικές από την βρετανική MI5 και όχι μόνο. Ακόμα και το Σιωνιστικό Κογκρέσο του 1946 και η «Εβραϊκή Οργάνωση για το Ισραήλ» (“Jewish Agency for Israel”) την θεωρούσαν τρομοκρατική οργάνωση. Ο Μπέγκιν, «τίμησε» το βραβείο, διατάσσοντας την εισβολή στον Λίβανο το 1982 για να πολεμήσει τα οχυρά της ΟΑΠ εκεί, πυροδοτώντας τον πόλεμο του Λιβάνου το 1982. Η βία των Ισραηλινών ήταν εκείνη που οδήγησε στην ίδρυση της Χεζμπολάχ, όπως έχουν παραδεχτεί και οι Ισραηλινοί.

Εγχώριοι σύμμαχοι των Ισραηλινών -οι ανεξέλεγκτοι Φαλαγγίτες- είχαν λάβει εντολή από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να εκκαθαρίσουν τους μαχητές της ΟΑΠ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους στη Δυτική Βηρυτό. Παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί ενημερώνονταν για τις σφαγές που διέπραξαν οι Φαλαγγίτες, δεν έκαναν καμία απολύτως ενέργεια για να τις αποτρέψουν. Η δημόσια και διεθνή καταγραφή στο πρόσωπό του ήταν η αρχή του πολιτικού του τέλους, αφού απομονώθηκε και μετά παραιτήθηκε τον Οκτώβριο του 1983.

Henry Kissinger — Νόμπελ Ειρήνης (1973)

Του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για την τερματισμό του Πολέμου στο Βιετνάμ, ωστόσο, ο ρόλος του στον συγκεκριμένο πόλεμο ήταν καθοριστικός. Ενώ ιερές αγελάδες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής επέκριναν τον πόλεμο -George Kennan, ο Hans Morgenthau, Kenneth Waltz- πριν ακόμα ξεσηκωθεί η κοινή γνώμη, ο Κίσινγκερ τον υποστήριξε πριν μπει στην κυβέρνηση, παρατείνοντάς τον μάλιστα στη συνέχεια, ενώ γνώριζε ότι δεν μπορούσε να κερδηθεί.

Η ίδια η σελίδα του Nobel Prize αναφέρει ότι επικριτές τον θεωρούν εν μέρει υπεύθυνο για τον παράνομο βομβαρδισμό Καμπότζης και Λάος. Άρα, παρότι βραβεύτηκε για “ειρήνη”, είναι γνήσιο παράδειγμα του ξεπλύματος υπεύθυνων πολιτικών για εγκλήματα πολέμου. Ήταν επίσης ο άνθρωπος κλειδί για την επιβολή μιας από τις πιο στυγνές δικτατορίες του 20ου αιώνα, εκείνης του Αουγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή, τον Σεπτέμβριο του 1973

Μπαράκ Ομπάμα – Νόμπελ Ειρήνης (2009)

Μετά το βραβείο, η προεδρία του συνδέθηκε με στρατιωτική δράση στη Λιβύη (2011), που προκάλεσε εσωτερικές πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ.  Παράλληλα, τεκμηριώνεται μεγάλη κλιμάκωση των drone strikes σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση. Έτσι, ο Ομπάμα στην πραγματικότητα παράτεινε πολέμους και συντέλεσε στην επικράτηση εσωτερικού χάους.

Άμπιι Αχμέτ — Νόμπελ Ειρήνης (2019) 

Ο πόλεμος στο Τιγκράι ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2020, όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προχώρησε σε στρατιωτική επιχείρηση κατά των δυνάμεων της περιοχής, με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας Άμπιι Αχμέτ, να απορρίπτει εκκλήσεις αποκλιμάκωσης.  Διεθνείς αποτιμήσεις περιγράφουν την έναρξη της σύγκρουσης ως επίθεση της κυβέρνησης που εξελίχθηκε σε μακρόχρονο πόλεμο με τεράστιο ανθρωπιστικό κόστος.

Αούνγκ Σαν Σου Κι — Νόμπελ Ειρήνης (1991)

Η Αούνγκ Σαν Σου Κι είχε πάρει το Νόμπελ Ειρήνης το 1991, αλλά σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο 2019 στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) ως εκπρόσωπος της Μιανμάρ, στη δίκη που είχε φέρει η Γκάμπια για παραβίαση της Σύμβασης για τη Γενοκτονία σχετικά με την εκστρατεία του 2017 κατά των Ροχίνγκια.

Στην αγόρευσή της χαρακτήρισε τις κατηγορίες γενοκτονίας «ελλιπείς και παραπλανητικές» και υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις παρουσιάζονταν μονομερώς, ζητώντας ουσιαστικά να μην “σταθεί” το αφήγημα της γενοκτονικής πρόθεσης.  Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέγραψαν ότι η ίδια ζήτησε από το Διεθνές Ποινικό Δικστήριο να απορρίψει την υπόθεση, ενώ τόνισαν την αντίφαση: μια πρώην σύμβολο δικαιωμάτων να υπερασπίζεται τον στρατό της χώρας της.  Ρεπορτάζ υπενθυμίζουν πως η υπόθεση αφορά την καταστολή που οδήγησε σε φυγή εκατοντάδων χιλιάδων Ροχίνγκια προς το Μπανγκλαντές, με τον ΟΗΕ να μιλά για πράξεις που περιλαμβάνουν πράξεις γενοκτονίας.

Σήμερα, η ίδια δεν εκπροσωπεί πλέον τη Μιανμάρ—βρίσκεται φυλακισμένη μετά το πραξικόπημα του 2021—αλλά το Διεθνές Δικστήριο και τα ΜΜΕ συνεχίζουν να την αναφέρουν ως το πρόσωπο που είχε αναλάβει τη δημόσια υπεράσπιση της χώρας στην έναρξη της υπόθεσης.

Οι παραπάνω είναι μόνο ελάχιστοι από τους Νομπελίστες που στήριξαν πολέμους, ακόμα και τη ναζιστική Γερμανία.

Σύνταξη
Stream newspaper
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
Palestine Action 17.01.26

Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Οι τρεις φυλακισμένοι απεργοί πείνας της Palestine Action σταμάτησαν την απεργία τους μετά την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης συμβολαίου ύψους δύο δισ. λιρών προς την Elbit Systems

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
Ακύρωση προσκλήσεων 17.01.26

«Πόρτα» στο Ιράν από τη Διάσκεψη του Μονάχου

«Πριν μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Ιράν», αλλά «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε.

Σύνταξη
Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
Πρόληψη 17.01.26 Upd: 01:09

Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπερασπίστηκε το έργο της μεξικανικής πλευράς για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μειώσουν τον εθισμό και την ζήτηση.

Σύνταξη
H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης
Εγγύηση ασφαλείας 17.01.26

H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα μιας γρήγορης, αλλά περιορισμένης ένταξης της Ουκρανίας, ως δέλεαρ για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης

Σύνταξη
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
FAA 16.01.26

Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

Με την επίκληση πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
Βία και νοθεία 16.01.26

Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φιλοδοξεί σε μια αποφασιστική νίκη στις εκλογές της Πέμπτης, προκειμένου να παρατείνει την 40ετή διακυβέρνησή του

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Αμερικάνοι εναντίον Τραμπ 16.01.26

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ

Προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να αγοράσει ή να καταλάβει την Γροιλανδία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
Palestine Action 17.01.26

Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Οι τρεις φυλακισμένοι απεργοί πείνας της Palestine Action σταμάτησαν την απεργία τους μετά την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης συμβολαίου ύψους δύο δισ. λιρών προς την Elbit Systems

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
Ακύρωση προσκλήσεων 17.01.26

«Πόρτα» στο Ιράν από τη Διάσκεψη του Μονάχου

«Πριν μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Ιράν», αλλά «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε.

Σύνταξη
Ο Μερτς επιτίθεται με σφοδρότητα στις ΗΠΑ και στους γερμανούς εργαζόμενους
Μαύρα χρόνια 17.01.26

Σφοδρή επίθεση Μερτς στις ΗΠΑ και στους εργαζόμενους της Γερμανίας

Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ εξαπολύει ο Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας τη χειραφέτηση της Γερμανίας, και αναδεικνύοντας «την ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες και τα χρόνια εργασίας», των γερμανών εργαζόμενων.

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»
Media 17.01.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»

Για τις επόμενες εκλογές • Γιατί τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το δημοσκοπικό τόξο πιέζονται περισσότερο από τις κινήσεις δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων

Σύνταξη
Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
Πρόληψη 17.01.26 Upd: 01:09

Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπερασπίστηκε το έργο της μεξικανικής πλευράς για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μειώσουν τον εθισμό και την ζήτηση.

Σύνταξη
H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης
Εγγύηση ασφαλείας 17.01.26

H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα μιας γρήγορης, αλλά περιορισμένης ένταξης της Ουκρανίας, ως δέλεαρ για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
Μπάσκετ 16.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που δεν είχε λύσεις κι έτσι επικράτησε εύκολα στο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Euroleague με 80-61.

Σύνταξη
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
Μπάσκετ 16.01.26

Οι Μπακς για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει - Ποια ονόματα «παίζουν»

Τζα Μοράντ και Ζακ Λαβίν είναι μερικά από τα ονόματα που «ακούγονται» για τους Μπακς προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Προειδοποίηση 16.01.26

FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του προηγούμενου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
FAA 16.01.26

Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

Με την επίκληση πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
Βία και νοθεία 16.01.26

Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φιλοδοξεί σε μια αποφασιστική νίκη στις εκλογές της Πέμπτης, προκειμένου να παρατείνει την 40ετή διακυβέρνησή του

Σύνταξη
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

