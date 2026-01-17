Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα, πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και δύο φορές υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή από θέσεις ευθύνης και συνδέθηκε με τη ναυτιλία σε σημαντικό μέρος της πολιτικής του διαδρομής. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή ‘Αμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ μετεκπαιδεύτηκε σε εξειδικευμένες σχολές στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Ακολούθησε λαμπρή καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό, υπηρετώντας σε πολεμικά πλοία, υποβρύχια και επιτελικές θέσεις. Υπηρέτησε ως υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, καθώς και σε άλλα κορυφαία κυβερνητικά αξιώματα.