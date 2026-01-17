newspaper
Ινδονησία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 14:23

Ινδονησία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες

Το αεροπλάνο είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι αρχές της Ινδονησίας διεξάγουν σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα έρευνες για το εντοπισμό ενός μικρού αεροσκάφους με 11 επιβαίνοντες, με το οποίο έχασαν επαφή ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της αεροπορικής εταιρείας Indonesia Air Transport, είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, αφού απογειώθηκε από το Γιογκιακάρτα, στη νήσο Ιάβα, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

Η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε πως ομάδες έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, σε απόσταση περίπου 42 χιλιομέτρων από την επαρχιακή πρωτεύουσα Μακασάρ, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους.

Στις έρευνες στο έδαφος και από αέρος συμμετέχουν η πολεμική αεροπορία, η αστυνομία και εθελοντές, συμπληρώνεται.

Ο Αντί Σουλτάν, ο διευθυντης επιχειρήσεων της υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μακασάρ, διευκρίνισε, από την πλευρά του, ότι ένα ελικόπτερο και ντρόουν έχουν σταλεί στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το αεροσκάφος.

Τουρισμός
Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Business
Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

inWellness
inTown
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
Palestine Action 17.01.26

Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Οι τρεις φυλακισμένοι απεργοί πείνας της Palestine Action σταμάτησαν την απεργία τους μετά την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης συμβολαίου ύψους δύο δισ. λιρών προς την Elbit Systems

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
17.01.26

«Πόρτα» στο Ιράν από τη Διάσκεψη του Μονάχου

«Πριν μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Ιράν», αλλά «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε.

Σύνταξη
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
Με επιστολή 17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
Στην Πιερία 17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
17.01.26

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Η Θεσσαλονίκη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός, που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, μιλά στο «Ολύμπιον» για το βιβλίο του, την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το μεγάλο διακύβευμα σήμερα. To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
Euroleague 17.01.26

Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
Και στην Αττική Οδό 17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
