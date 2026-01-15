ΠΣΑΕ ΜΜΕ: «Άνοιξαν» οι εγγραφές για το 2ο τουρνουά padel Τύπου
Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το 2ο τουρνουά padel Τύπου για τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, όπως έκανε γνωστό ο ΠΣΑΕ ΜΜΕ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 2ου τουρνουά padel Τύπου για συναδέλφους & συναδέλφισσες των μέσων ενημέρωσης, το οποίο προγραμματίζεται για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου (ώρες διεξαγωγής 16:00 – 20:00).
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στον υπερσύγχρονο χώρο του Olympico Padel Club στην περιοχή του Ελληνικού.
To Padel είναι ένα διασκεδαστικό σπορ & παίζεται από δύο αντίπαλες ομάδες, δύο παικτών έκαστη, συνδυάζοντας στοιχεία από squash & τένις.
Το τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά στους εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Συγκεκριμένα ο/η κάθε εργαζόμενος μπορεί να εγγράψει τον συμπαίκτη / την συμπαίκτρια του με μια αίτηση συμμετοχής που θα σταλεί ηλεκτρονικά υπόψη του μέλους του Δ.Σ., Γιώργου Μαχειμάρη (gmachimaris@hotmail.com & τηλ 6937-37.11.31)
Ανάλογα με τις συμμετοχές θα οργανωθεί το πρόγραμμα των αγώνων. Υπάρχει η δυνατότητα παρουσίας σε ματς ανδρών (2Vs2), σε ματς γυναικών (2Vs2) ή σε μεικτή σύνθεση (άνδρας – γυναίκα Vs άνδρας – γυναίκα).
Οι εγγραφές συμμετοχής «άνοιξαν» επίσημα από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν έως τη Πέμπτη 22/1/2026
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των αθλητών εργαζομένων να έχουν εκδώσει πρόσφατα κάρτα υγείας από πιστοποιημένο καρδιολόγο. Στην αλληλογραφία που θα σταλεί χρήσιμο είναι να σημειώνεται και το επίπεδο γνώσης του σπορ από τους υποψήφιους συμμετέχοντες (αρχάριοι – μεσαίο επίπεδο – υψηλό επίπεδο)
Στόχος του τουρνουά είναι να συγκεντρώσει συναδέλφους άνδρες & γυναίκες εργαζομένους με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία.
Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουμε δυναμικά και τη νέα χρονιά το όραμα για την ποιοτική ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού στην κοινότητα των ανθρώπων του Τύπου.
