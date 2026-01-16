Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026
Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα
Η γη της ελιάς: Επιστρέφει με ανατρεπτικές εξελίξεις
Η δραματική σειρά Η γη της ελιάς, επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου με καταιγιστικές εξελίξεις. Στις 22.20 στο MEGA.

Η αγαπημένη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 22:20 με ακόμα πιο ανατρεπτικές εξελίξεις που θα κρατήσουν τους τηλεθεατές σε αγωνία. Σχέσεις, προδοσίες και μυστικά έρχονται στην επιφάνεια, φέρνοντας τους ήρωες αντιμέτωπους με τις πιο δύσκολες στιγμές τους.

Η δολοφονία του Δημοσθένη και η σύλληψη της Ασπασίας ξετυλίγουν τις παράνομες δραστηριότητές του.
Ο Στέφανος και η Βασιλική παντρεύονται κρυφά.
Ο Παυλής διώχνει τη Δάφνη από το σπίτι και της ανακοινώνει το τέλος του γάμου τους.
Η Αλεξάνδρα ενθουσιάζεται με την άφιξη του Ορέστη, ενώ η Χριστιάνα ανησυχεί μήπως βγει στο φως το παρελθόν της.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων «Η γη της ελιάς» που θα μεταδοθούν τη Δευτέρα 19 και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 22:20:

Η γη της ελιάς

Επεισόδιο 72 (Δευτέρα 19 Ιανουαρίου)

Ο Στέφανος κι η Βασιλική παντρεύονται μόνοι τους, με κουμπάρους τον Παρασκευά και τη Φρύνη και παρανυφάκια τα παιδιά τους. Μοναδικός καλεσμένος είναι ο Λυκούργος, ενώ ο Στάθης και η Χάιδω μετανιώνουν για την απόφασή τους να μην παρευρεθούν. Η έλευση του Ορέστη χαροποιεί ιδιαίτερα την Αλεξάνδρα, ενώ η Χριστιάνα φοβάται μήπως την αναγνωρίσει. Ο Παυλής θυμάται όλα τα ψέματα που του είπε η Δάφνη σχετικά με το μωρό κι αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση.

Η Ασπασία συλλαμβάνεται και απολογείται στον Κουράκο, ενώ η δολοφονία του Δημοσθένη σοκάρει τους πάντες. Ο Λυκούργος αναλαμβάνει την υπεράσπισή της και μαθαίνει από πρώτο χέρι όλες τις παράνομες δραστηριότητες του Δημοσθένη, καθώς και την εμπλοκή του στον θάνατο του Κίμωνα. Η Χριστιάνα πολιορκεί τον Μιχάλη και αντιδρά όταν τον βλέπει σε γεύμα με τη Μαρουσώ. Ο Παυλής πετάει τη Δάφνη έξω από το σπίτι και της ανακοινώνει ότι χωρίζουν. Ο Στάθης, η Βασιλική και η Αμαλία είναι οι μόνοι που παρευρίσκονται στην κηδεία του Δημοσθένη.

Επεισόδιο 73 (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου)

Η Χριστιάνα βοηθάει τη Δάφνη να μετακομίσει, μαζί με το μωρό, στο σπίτι του Μανώλη και ειδοποιεί τον αδελφό της, ο οποίος αποφασίζει να γυρίσει εσπευσμένα στην Κρήτη. Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τον χωρισμό του με τη Δάφνη κι εκείνη της μιλάει σκληρά, κυρίως για την κοροϊδία εις βάρος της σχετικά με το μωρό. Η ξαδέλφη του Δημοσθένη, η Μαριλένα Σταθάκου (Άννα Γιαγκιώζη), εμφανίζεται στο χωριό και ξεκαθαρίζει στον Στάθη ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του.

Η Ισμήνη παρακαλάει τον Κωνσταντίνο να κρατηθεί μακριά από τη δίκη της Ασπασίας, ενώ η Ασπασία απολογείται και προφυλακίζεται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα. Η Χριστιάνα απειλεί τη Μαρουσώ να κρατηθεί μακριά από τον Μιχάλη, κινώντας υποψίες με τη συμπεριφορά της. Ο Ρούσσος ζητάει από τον Αντώνη να απομακρυνθεί από τη δουλειά, αλλά ο Αντώνης δεν του αφήνει κανένα περιθώριο. Ο Παυλής απειλεί τους συγγενείς του πως, αν βάλουν πλάτη σχετικά με τη Δάφνη, θα σηκωθεί να φύγει από την επιχείρηση.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias 

