Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Μέτρα για την προστασία των αστέγων από τις χαμηλές θερμοκρασίες σε Αθήνα και Πειραιά
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 14:52

Μέτρα για την προστασία των αστέγων από τις χαμηλές θερμοκρασίες σε Αθήνα και Πειραιά

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Πειραιά

Σύνταξη
Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Πειραιά καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην πόλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 20:00 και μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με στόχο τη στήριξη και την ασφάλεια των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα:

Τίθεται σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, (Κοζάνης 4, 210-3423716), όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο, λόγω των  χαμηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με το προγνωστικό δελτίο της  ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).

Τουρισμός
Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Business
Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα
Ελλάδα 17.01.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή από θέσεις ευθύνης και συνδέθηκε με τη ναυτιλία σε σημαντικό μέρος της πολιτικής του διαδρομής» δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
Στην Πιερία 17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
Και στην Αττική Οδό 17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους
8 μύθοι 17.01.26

Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους

«Η ορθή απάντηση δεν είναι να φαντασιωνόμαστε ρωσική απειλή στον Ρήνο, αλλά να οικοδομήσουμε ένα σύστημα ασφάλειας που να λαμβάνει υπόψη τις έγκυρες ανησυχίες τόσο των μελών του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 17.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 το μεγάλο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
Με επιστολή 17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 14:35

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη και τον κινηματογράφο «Ολύμπιον» ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νοήμα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίν

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

