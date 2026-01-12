Έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και ευάλωτων πολιτών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματικότερη δυνατή προστασία ευάλωτων πολιτών έλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, χθες το βράδυ 11 Ιανουαρίου, πληρώματα της Δημοτικής Αστυνομίας προχώρησαν σε διανομή κουβερτών σε αστέγους ενώ από σήμερα το πρωί θα δρομολογήσουν, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη διανομή sleeping bag και τροφίμων.
Ποιες δομές θα είναι ανοικτές
Ακόμη, κοινωνικές δομές του Δήμου λειτουργούν ως θερμαινόμενοι χώροι με διευρυμένο ωράριο, για όσες ημέρες διαρκέσει το ψύχος.
Οι δομές αυτές είναι:
- Υπνωτήριο Αστέγων (Γεωργίου Ανδρέου 13, τηλ. 2310528811), από τις 17.00 έως την επομένη ημέρα στις 10:00 π.μ.
- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Μοναστηρίου 62, τηλ. 2313 316611), από τις 09:00 και επί 24ωρου βάσεως.
- Φουαγιέ Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, όλο το 24ωρο.
- Δ’ ΚΑΠΗ (Γρ.Λαμπράκη 42) και Ε’ ΚΑΠΗ (Αλεξανδρείας 27) από τις 07.00 μέχρι τις 19.00.
Στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία είναι τα τηλέφωνα 2313 317777 και 2313 317930 (τηλ.κέντρο Δημοτικής Αστυνομίας).
*Φωτογραφία αρχείου
