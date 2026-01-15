ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Στις 18 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορει με το Φρουτολόγιο - ημερολόγιο 2026 του Ευγένιου Τριβιζά, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.
- Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
- Τεταμένη η κατάσταση στη Μινεάπολη – Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα του ICE
- Σκάνδαλο Grok: Mετά την κατακραυγή, το Χ περιορίζει τα προκλητικά deepfake
- Ευλογιά προβάτων: Καμπανάκι κινδύνου για τη διακίνηση ζωοτροφών από την Κρήτη
Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το Φρουτολόγιο – Ημερολόγιο 2026 του Ευγένιου Τριβιζά, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.
ΦΡΟΥΤΟΛΟΓΙΟ 2026
Του Ευγένιου Τριβιζά
Ο θρυλικός κόσμος της «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ» σε μια πρωτότυπη συλλεκτική έκδοση που ανανεώνει την έννοια του ημερολόγιου. Δεν πρόκειται για ένα απλό ημερολόγιο. Το «ΦΡΟΥΤΟΛΟΓΙΟ» σε προσκαλεί να στοχαστείς, να θυμηθείς, να του εμπιστευθείς όσα έζησε και σχεδιάζεις να ζήσεις. Ποιος σου έδωσε χαρά; Ποιος σε πίκρανε; Τι έχασες; Τι βρήκες; Τι τόλμησες; Τι ξεκίνησες; Τι ειπώθηκε και τι έμεινε ανείπωτο;
Κάθε μήνας μια έκπληξη! Κάθε σελίδα ένα παράθυρο στον ονειρικό κόσμο της «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ», με τους αξέχαστους ήρωες και το ανατρεπτικό πνεύμα που σημάδεψε γενιές αναγνωστών και θεατών, ως αξεπέραστη τηλεοπτική σειρά, ως ξεκαρδιστικό κόμικς , ως μαγευτικό θεματικό πάρκο, ως φαντασμαγορικό street Happening, ως άρμα τρελού Πατρινού Καρναβαλιού, ως πρωτοποριακό μιούζικαλ!
HARPER’S BAZAAR
Στην “καρδιά” του χειμώνα, το νέο τεύχος συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια που θα σας εξασφαλίσουν την άνεση και το εμβληματικό στυλ που προστάζει η εποχή, ταξιδεύει μέχρι τους Δολομίτες αντλώντας έμπνευση από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Κορτίνα και επιλέγει για cover girl μία υπέροχη γυναίκα, που παρά την λαμπερή της καριέρα και προσωπική ζωή, διοχετεύει καθημερινά την αστείρευτη ενέργεια και ευαισθησία της σε πολύτιμη κοινωνική προσφορά. Ο λόγος, για την Νατάλια Βοντιάνοβα.
Λίγο πριν κάνουν την εμφάνισή τους στις βιτρίνες οι πρώτες δημιουργίες της ανοιξιάτικης σεζόν, παρουσιάζουμε τις κυρίαρχες τάσεις που είδαμε στις πασαρέλες του Παρισιού, του Μιλάνου και της Νέας Υόρκης και ξεχωρίζουμε τα σύνολα που μας εντυπωσίασαν και που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κόσμου της μόδας.
ΒΗΜΑGAZINO
Στο εξώφυλλό η εντυπωσιακή νέα super star Camilla Morone. Η Αμερικανοαργεντινή ηθοποιός η οποία θεωρείται το νέο παγκόσμιο sex symbol πρωταγωνιστεί σε τρεις πολυσυζητημένες τηλεοπτικές υπερπαραγωγές ενώ η αισθησιακή σκηνή από το άκρως επιτυχημένο The Night Manager με τους δύο πολύ γοητευτικούς συμπρωταγωνιστές της «παίζει» παντού, έχοντας δημιουργήσει τεράστιο διεθνή θόρυβο. Μόλις 28 ετών, πανέμορφη, ταλαντούχα η Morone ήρθε για να μείνει.
- Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
- Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Κρήτη: Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ
- «Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
- Πεζοδρομείται σημαντικό τμήμα στην Καλαμπάκα
- Κρέας τριχωτού ρινόκερου βρέθηκε στο στομάχι προϊστορικού λύκου – Το DNA ήταν άθικτο
- Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου οι αυτοκινητιστές – Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη
- «Ανοιχτός στο ενδεχόμενο να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Λουίς Ενρίκε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις