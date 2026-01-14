Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Ηarper’s Bazaar Greece: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 14 Ιανουαρίου 2026 | 20:01

Ηarper’s Bazaar Greece: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, το Ηarper's Bazaar Greece έρχεται μαζί με το ΒΗΜΑ και είναι αφιερωμένο στο στυλ του χειμώνα.

Στην «καρδιά» του χειμώνα, το Ηarper’s Bazaar Greece που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια που θα σας εξασφαλίσουν την άνεση και το εμβληματικό στυλ που προστάζει η εποχή, ταξιδεύει μέχρι τους Δολομίτες αντλώντας έμπνευση από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Κορτίνα και επιλέγει για cover girl μία υπέροχη γυναίκα, που παρά την λαμπερή της καριέρα και προσωπική ζωή, διοχετεύει καθημερινά την αστείρευτη ενέργεια και ευαισθησία της σε πολύτιμη κοινωνική προσφορά.

Ο λόγος, για την Νατάλια Βοντιάνοβα. Μοντέλο, φιλάνθρωπος, επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας και υπερ-μαμά, είναι μια αληθινή δύναμη της φύσης, κινούμενη από μία εξαιρετικά τρυφερή καρδιά που την αναδεικνύει καθημερινά στην απόλυτη superwoman της πραγματικής ζωής.

Λίγο πριν κάνουν την εμφάνισή τους στις βιτρίνες οι πρώτες δημιουργίες της ανοιξιάτικης σεζόν, παρουσιάζουμε τις κυρίαρχες τάσεις που είδαμε στις πασαρέλες του Παρισιού, του Μιλάνου και της Νέας Υόρκης και ξεχωρίζουμε τα σύνολα που μας εντυπωσίασαν και που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κόσμου της μόδας.

Το θέατρο υπήρξε πάντα ο φυσικός χώρος της Λουκίας Μιχαλοπούλου, ενώ η τηλεόραση µια επιλεκτική συνθήκη. Στους «Αθώους», που κάνουν πρεµιέρα στο Mega στις 5 Φεβρουαρίου, επιστρέφει µε έναν ρόλο που κινείται στο περιθώριο και στην ελευθερία. Παράλληλα, στην «Ηλέκτρα εντός», σε σκηνοθεσία Δηµήτρη Τάρλοου, συνεχίζει µια διαδροµή βαθιάς αφοσίωσης στο κείµενο, το ρίσκο και στη συλλογική εµπειρία της σκηνής. To θέατρο είναι ένας μαγικός τόπος, όπου μπορείς να «ξεφοβηθείς» τον θάνατο και όπου ο χρόνος διαστέλλεται και συστέλλεται” εξομολογείται μεταξύ άλλων στο Harper’s Bazaar Greece.

Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου Όλα τα Μάτια Πάνω Μου, περιγράφει μία τυπική του ημέρα στο Παρίσι, όπου ζει, και παραδέχεται πως η συνέπεια και η προσήλωση σε ένα συγκεκριμένο ημερήσιο πρόγραμμα τον ανταμοίβει με έμπνευση και αλεπάλληλες επιτυχίες.

Τέλος, η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Chloe, Chemena Kamali εξηγεί το όραμά της για το γαλλικό house, αποκαλύπτει ποιο είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει στην γκαρνταρόμπα της και από το οποίο διαθέτει 600 (!!!) κομμάτια, ενώ ανατρέχει με ρομαντική διάθεση στα πρώτα βήματα της υπέροχης καριέρας της.

HARPER’S BAZAAR GREECE
Κυκλοφορεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με το ΒΗΜΑ

World
Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση των κεντρικών τραπεζιτών υπέρ Πάουελ

Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση των κεντρικών τραπεζιτών υπέρ Πάουελ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
Media 14.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2

Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία • Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
FIR Αθηνών 14.01.26

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη 'αυτά παραλάβαμε' ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο 'άδειασμα' της 'επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων'», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)

Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.

Ιράν: Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει
Λίστα 14.01.26

Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει το Ιράν

Προειδοποίηση προς χώρες της Μέσης Ανατολής απηύθυνε το Ιράν, απειλώντας ότι θα χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!
«Το κρέας-ψάρι» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών»

Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 14.01.26

Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album
Music Stage 14.01.26

Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album

Αυτή την περίοδο, ο Apon ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τη νέα του δισκογραφική δουλειά, μετά το υπερεπιτυχημένο album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο - ρεκόρ ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 14.01.26

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για τον 13ο και 14ο μισθό - Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Στάση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Ιράν: «Πιθανή αμερικανική επέμβαση εντός 24 ωρών» – Η Τεχεράνη απειλεί συλληφθέντες με «ταχείες δίκες»
Μέση Ανατολή 14.01.26 Upd: 19:42

Ιράν: «Πιθανή αμερικανική επέμβαση εντός 24 ωρών» - Η Τεχεράνη απειλεί συλληφθέντες με «ταχείες δίκες»

Αυξάνεται η ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε επέμβαση στο Ιράν. Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη. Δηλώνει ότι οι διαδηλωτές θα τιμωρηθούν με αυστηρότητα.

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;
Strangers 14.01.26

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;

Ένας ήρεμος γάμος, μια κανονικότητα που μοιάζει ακλόνητη και ένα απρόσμενο τηλεφώνημα αρκούν για να καταρρεύσουν όλα. Το Strangers φωτίζει όσα επιλέγουμε να μη βλέπουμε μέσα στον γάμο — μέχρι να είναι αργά.

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό
Επόμενες κινήσεις 14.01.26

ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου έθεσε τα βασικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης ενώ παρουσιάστηκε το ψηφιακό σύστημα για τους αθλητικούς χώρους των Δήμων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση.

Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
Παρακαταθήκη για το μέλλον 14.01.26

Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν

Οι πυρήνες πάγου περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της Γης στο μακρινό παρελθόν. Μεταφέρονται για φύλαξη στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
