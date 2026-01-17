newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Βόλος: Αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη – Οι τρεις βασικές πηγές που επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα
17 Ιανουαρίου 2026 | 15:20

Βόλος: Αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη – Οι τρεις βασικές πηγές που επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα

Συστάσεις για παιδιά και ευπαθείς ομάδες

Σύνταξη
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Spotlight

Τις τελευταίες μέρες έχουν καταγραφεί αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα του Βόλου, και όχι μόνο.

Όλα αυτά καταγράφονται μέσα από τους σταθμούς μέτρησης του δικτύου Greenyourair, το οποίο διαχειρίζεται η ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαζί με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και εξάγονται πολύ σημαντικά συμπεράσματα.

Ο Γιώργος Σαχαρίδης, υπεύθυνος της ομάδας αυτής και καθηγητής του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μίλησε στην ΕΡΤ3 για τις τιμές που έχουν καταγραφεί.

«Eίναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται για πολλές μέρες συνεχόμενες και όχι μόνο τη φετινή, ή την περσινή χρονιά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της περιοχής της Μαγνησίας. Υπάρχουν και αντίστοιχα προβλήματα σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και σε άλλα σημεία στην Ελλάδα, όπως καταγράφεται από εμάς ή από άλλους  φορείς. Είναι ένα πρόβλημα που γίνεται πιο έντονο τους χειμερινούς μήνες και πραγματικά δημιουργεί διάφορα προβλήματα είτε στο γενικό πληθυσμό και περισσότερο. Στην περίπτωση του Βόλου, της πόλης του Βόλου, αλλά και γενικά και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι βασικές πηγές ρύπανσης είναι η βιομηχανία, η καύση που μπορεί να προέρχεται από την εστίαση ή από κλασικά συστήματα θέρμανσης και από τις μετακινήσεις αυτές.

Οι τρεις βασικές πηγές είναι οι πηγές οι οποίες γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα. Στην περίπτωση του Βόλου βλέπουμε περίπου να έχουμε μια κοινή συμμετοχή και από τις τρεις αυτές βασικές πηγές.

«Eίναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται για πολλές μέρες συνεχόμενες και όχι μόνο τη φετινή, ή την περσινή χρονιά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια»

Σε αυτές τις τρεις πηγές, προφανώς και οι συνθήκες του καιρού μπορούν να επηρεάσουν το κρύο, η υγρασία, η πολεοδομία κάθε περιοχής μπορεί να επηρεάσει.

Εμείς με το δίκτυο το οποίο έχουμε αναπτύξει, μετράμε τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, καθότι είναι νούμερο ένα ρύπος ο οποίος είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην υγεία μας.

Από εκεί και πέρα, η Περιφέρεια όπως οφείλει, μετράει όλη τη γκάμα των ρύπων οι οποίοι εμφανίζονται, ή μπορούν να εμφανιστούν σε μία περιοχή και με βάση τη νομοθεσία. Το καλό νέο είναι ότι σε ότι αφορά τους άλλους ρύπους οι οποίοι μετρούνται, δεν βλέπουμε κάποιες υπερβάσεις καθ όλη τη διάρκεια του έτους και τις δύσκολες εποχές όπως ο χειμώνας».

Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία
17.01.26
«Οδύνη» 17.01.26

Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία

«Το μεγάλο του έργο καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα
17.01.26
Ελλάδα 17.01.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή από θέσεις ευθύνης και συνδέθηκε με τη ναυτιλία σε σημαντικό μέρος της πολιτικής του διαδρομής» δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
17.01.26
Στην Πιερία 17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
17.01.26
Και στην Αττική Οδό 17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
17.01.26
Super League 17.01.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Κηφισιά, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία
17.01.26
«Οδύνη» 17.01.26

Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία

«Το μεγάλο του έργο καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε
17.01.26
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε, για την 20η αγωνιστική της La Liga

Σύνταξη
Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους
17.01.26
8 μύθοι 17.01.26

Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους

«Η ορθή απάντηση δεν είναι να φαντασιωνόμαστε ρωσική απειλή στον Ρήνο, αλλά να οικοδομήσουμε ένα σύστημα ασφάλειας που να λαμβάνει υπόψη τις έγκυρες ανησυχίες τόσο των μελών του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα
17.01.26
Ελλάδα 17.01.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή από θέσεις ευθύνης και συνδέθηκε με τη ναυτιλία σε σημαντικό μέρος της πολιτικής του διαδρομής» δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι
17.01.26
Premier League 17.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 το μεγάλο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
17.01.26
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
17.01.26
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
17.01.26
Με επιστολή 17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
