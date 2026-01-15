Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι Αθώοι: Κάνει πρεμιέρα στο MEGA στις 5 Φεβρουαρίου
Media 15 Ιανουαρίου 2026 | 11:02

Οι Αθώοι: Κάνει πρεμιέρα στο MEGA στις 5 Φεβρουαρίου

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της. Οι Αθώοι έρχονται στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22.20.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Spotlight

Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη μέσα από τη μεγάλη παραγωγή «Οι Αθώοι», που κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Η σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη. Εκεί, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα, εμπνευσμένη από το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος».

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα.

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Αράθυμο (Κίμων Κουρής) οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν άραγε λύτρωση οι «Αθώοι»;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

YouTube thumbnail

Συντελεστές:

  • Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
  • Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
  • Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
  • Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
  • Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
  • Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
  • Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
  • Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
  • Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
  • Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Το τραγούδι της δραματικής σειράς «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω» είναι σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα. Ερμηνεύουν οι: Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου, Ελένη Ζιώγα.

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Media
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
Media 14.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2

Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία • Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Σύνταξη
Φοινικούντα: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26

«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Σύνταξη
Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες
Τεχνολογία 15.01.26

Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με κάθε μορφή επικοινωνίας, ειδικά με email ή μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το Instagram τις επόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο