Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Πολιτική Γραμματεία 17 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το Περιστέρι επισκέφθηκε το Σάββατο ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «αυτόν τον λαό και αυτήν την κοινωνία» εκπροσωπεί. «Ήρθαμε να ακούσουμε από τους εργαζόμενους, από τους καταστηματάρχες, από τον Δήμο ποια είναι η πραγματική ανάγκη της κοινωνίας», σημείοωσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, τονίζοντας πως «σήμερα αυτό που φαίνεται ως πρώτη προτεραιότητα, είναι να μπορεί να βγει ο μήνας. Και εδώ λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να αμύνεται υποκριτικά, να δώσει τον 13ο και 14ο μισθό. Να προστατεύσει και να ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να δώσει τη 13η σύνταξη», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «υπάρχει μια μεγάλη ‘κοιλιά’ σήμερα στην αγορά και ο κόσμος δεν χαμογελάει, μας το είπε αυτό και ο δήμαρχος».

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνομίλησε με πολίτες της περιοχής

Κάλεσε την κυβέρνηση «να κοιτάξει και την Αυτοδιοίκηση, να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες. Όπως πρέπει να στηρίξει και τον αγροτικό κόσμο και την αποκέντρωση. Γιατί ένα άλλο μεγάλο πλήγμα που ετοιμάζει για τους Δήμους είναι να κλείσει τις Σχολικές Επιτροπές στους μεγάλους Δήμους. Δηλαδή να αφήσει τα σχολεία χωρίς τα βασικά αναλώσιμα της λειτουργίας», όπως είπε, επισημαίνοντας πως «αυτό είναι πλήγμα και στην Παιδεία και στη Δημοκρατία».

«Φτάνουν πια οι κομματικοί εγωισμοί – Χρειάζεται ένα προοδευτικό ‘εμείς’»

«Χρειαζόμαστε μια πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική κοινωνία. Και ο κ. Μητσοτάκης, το μόνο το οποίο εξασφαλίζει είναι τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, των τραπεζών και των ‘γαλάζιων ακρίδων’», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία «να σταματήσει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’ και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση».

Καταλήγοντας, τόνισε πως «αυτή είναι η προοδευτική Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει μία μεγάλη προοδευτική ενότητα για να έχουμε γρήγορα προοδευτική κυβέρνηση».

Με πολίτες στο Περιστέρι

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ότι ενώ ο ίδιος ζητάει εκλογές, συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων, «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», καθώς δεν τον ακούνε, όπως φαίνεται, οι άλλες δυνάμεις», ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε πως «όλη η κοινωνία έξω λέει: ‘βρείτε τα για να φύγουν το συντομότερο, δεν αντέχουμε άλλο’».

΄«Εμείς λοιπόν, πάνω από το κομματικό συμφέρον βάζουμε το συμφέρον της κοινωνίας. Και το συμφέρον της κοινωνίας είναι να υπάρχει μια προοδευτική πρόταση για να έχουμε και προοδευτική κυβέρνηση», υπογράμμισε, διαμηνύοντας πως «φτάνουν πια οι κομματικοί εγωισμοί, φτάνει πια το ‘εγώ’. Χρειάζεται να υπάρχει ένα ‘εμείς’, αλλά προοδευτικό ‘εμείς’, το ‘εμείς’ της κοινωνίας και του λαού. Αυτό είναι η Αριστερά, το ‘εμείς’ της κοινωνίας και του λαού», τόνισε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 15:16

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νόημα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
Με επιστολή 17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
«Πολιτικό big bang» 17.01.26 Upd: 14:35

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός, που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, μίλησε στη Θεσσαλονίκη και το «Ολύμπιον» λέγοντας πως «το ταξίδι ξανάρχισε...» To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό», τόνισε

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φά
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
