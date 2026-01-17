Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

Το Περιστέρι επισκέφθηκε το Σάββατο ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «αυτόν τον λαό και αυτήν την κοινωνία» εκπροσωπεί. «Ήρθαμε να ακούσουμε από τους εργαζόμενους, από τους καταστηματάρχες, από τον Δήμο ποια είναι η πραγματική ανάγκη της κοινωνίας», σημείοωσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, τονίζοντας πως «σήμερα αυτό που φαίνεται ως πρώτη προτεραιότητα, είναι να μπορεί να βγει ο μήνας. Και εδώ λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να αμύνεται υποκριτικά, να δώσει τον 13ο και 14ο μισθό. Να προστατεύσει και να ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να δώσει τη 13η σύνταξη», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «υπάρχει μια μεγάλη ‘κοιλιά’ σήμερα στην αγορά και ο κόσμος δεν χαμογελάει, μας το είπε αυτό και ο δήμαρχος».

Κάλεσε την κυβέρνηση «να κοιτάξει και την Αυτοδιοίκηση, να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες. Όπως πρέπει να στηρίξει και τον αγροτικό κόσμο και την αποκέντρωση. Γιατί ένα άλλο μεγάλο πλήγμα που ετοιμάζει για τους Δήμους είναι να κλείσει τις Σχολικές Επιτροπές στους μεγάλους Δήμους. Δηλαδή να αφήσει τα σχολεία χωρίς τα βασικά αναλώσιμα της λειτουργίας», όπως είπε, επισημαίνοντας πως «αυτό είναι πλήγμα και στην Παιδεία και στη Δημοκρατία».

«Φτάνουν πια οι κομματικοί εγωισμοί – Χρειάζεται ένα προοδευτικό ‘εμείς’»

«Χρειαζόμαστε μια πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική κοινωνία. Και ο κ. Μητσοτάκης, το μόνο το οποίο εξασφαλίζει είναι τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, των τραπεζών και των ‘γαλάζιων ακρίδων’», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία «να σταματήσει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’ και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση».

Καταλήγοντας, τόνισε πως «αυτή είναι η προοδευτική Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει μία μεγάλη προοδευτική ενότητα για να έχουμε γρήγορα προοδευτική κυβέρνηση».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ότι ενώ ο ίδιος ζητάει εκλογές, συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων, «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», καθώς δεν τον ακούνε, όπως φαίνεται, οι άλλες δυνάμεις», ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε πως «όλη η κοινωνία έξω λέει: ‘βρείτε τα για να φύγουν το συντομότερο, δεν αντέχουμε άλλο’».

΄«Εμείς λοιπόν, πάνω από το κομματικό συμφέρον βάζουμε το συμφέρον της κοινωνίας. Και το συμφέρον της κοινωνίας είναι να υπάρχει μια προοδευτική πρόταση για να έχουμε και προοδευτική κυβέρνηση», υπογράμμισε, διαμηνύοντας πως «φτάνουν πια οι κομματικοί εγωισμοί, φτάνει πια το ‘εγώ’. Χρειάζεται να υπάρχει ένα ‘εμείς’, αλλά προοδευτικό ‘εμείς’, το ‘εμείς’ της κοινωνίας και του λαού. Αυτό είναι η Αριστερά, το ‘εμείς’ της κοινωνίας και του λαού», τόνισε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.