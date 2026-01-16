newspaper
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16 Ιανουαρίου 2026 | 22:07

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Spotlight

Στο αρχείο φαίνεται πως οδηγείται η υπόθεση της εταιρείας Blue Skies όπως και οι καταγγελίες περί σκανδάλου χρηματοδότησης στελεχών της ΝΔ αλλά και της διαβόητης Ομάδας Αλήθειας. Όπως έκανε γνωστό στη Βουλή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπουγάς, η υπόθεση -8 μήνες μετά την κατάθεση σχετικής μήνυσης από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο- βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης αρχειοθέτησής της από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς, όπως ανέφερε, στην έρευνα που προηγήθηκε δεν κατάφεραν να βρεθούν στοιχεία που να δύνανται να υποστηρίξουν κατηγορίες.

Η απάντηση Μπουγά

«Άλλοι το λένε κουκούλωμα, άλλοι το λένε συγκάλυψη, άλλοι αποσιώπηση. Σε κάθε περίπτωση η αλήθεια δεν βγαίνει στο φως», ήταν το σχετικό σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος κι έκανε τη σχετική ερώτηση προκειμένου να μάθει τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Ακολουθεί η απάντηση του κ. Μπουγά από το βήμα της Βουλής:

«Στις 6 Μαΐου του 2025 σχηματίσθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατόπιν μήνυσης του Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ποινική δικογραφία, η οποία ανατέθηκε αυθημερόν σε εισαγγελικό λειτουργό και στις 6 Ιουνίου 2025 διαβιβάστηκε για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών εγκλημάτων.

Στη συνέχεια, η δικογραφία αυτή επέστρεψε και στις 26 Ιουνίου 2025 ανατέθηκε στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία την ίδια ημέρα τη διαβίβασε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης. Η δικογραφία επέστρεψε στις 9 Οκτωβρίου του 2025 και την επόμενη μέρα χρεώθηκε στην εισαγγελική λειτουργό που στις 16 Οκτωβρίου 2025 τη διαβίβασε για διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, η δικογραφία, στις 21 Νοεμβρίου του 2025, χρεώθηκε στην εισαγγελική λειτουργό η οποία την υπέβαλλε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με σχετική πράξη αρχειοθέτησης, επειδή, κατά την εκτίμησή της, δεν υπήρξαν επαρκείς ενδείξεις που να στοιχειοθετούν περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης. Έκτοτε, με βάση την ενημέρωση που έχω και η ενημέρωση είναι σημερινή, εκκρεμεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών η έγκριση ή όχι της πράξης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών».

«Παραβίαση του νόμου»

«Η κυβέρνηση «απολαμβάνει με ανακούφιση» την επικείμενη αρχειοθέτηση της υπόθεσης, παρά την καταφανή παραβίαση του Ν. 3023/2002 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος» ήταν η απάντηση του κ. Καραμέρου, ο οποίος συμπλήρωσε πως όλο αυτό είναι ένα «ενδεικτικό δείγμα των χειρισμών που έχουν φέρει τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης για το κράτος δικαίου. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι απαγορεύεται η έμμεση χρηματοδότηση κόμματος, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρούνται εταιρείες να χρηματοδοτούν δομές, ομάδες ή δράσεις που λειτουργούν υπέρ συγκεκριμένου κόμματος, με πολιτική προπαγάνδα, συντονισμό ή κατεύθυνση».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν έμεινε εκεί. Επιπλέον επεσήμανε ότι «οφείλουν να εξεταστούν δεσμοί με κομματικά στελέχη, καθοδήγηση περιεχομένου, χρονικός και πολιτικός συγχρονισμός με κομματικές ανάγκες και φυσικά η αποκλειστική ή κατ’ ουσίαν μονομερής στήριξη ενός κόμματος» και κάλεσε την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και τη Δικαιοσύνη να ερευνήσουν ουσιαστικά αν οι χρηματοδοτήσεις μέσω εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν για συστηματική, οργανωμένη και κατευθυνόμενη πολιτική δράση υπέρ κόμματος, εκτός θεσμικού πλαισίου, πρακτική που συνιστά σοβαρό ζήτημα παραβίασης της νομοθεσίας περί κομματικής χρηματοδότησης.

Τέλος, κάλεσε σε ενδελεχή και ουσιαστικό έλεγχο αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση πριν φτάσουμε σε μια ακόμα αρχειοθέτηση.

Το σκάνδαλο της Blue Skies

Το σκάνδαλο της Blue Skies αποκαλύφθηκε σε πρώτη φάση από έρευνα του Inside Story. Το σχετικό δημοσίευμα του περασμένου Απριλίου έκανε λόγο για ένα επικοινωνιακό παρακράτος που είχε στηθεί με μοναδικό γνώμονα τις πολιτικές δολοφονίες χαρακτήρων-αντιπάλων της ΝΔ. Ο λόγος αφορούσε την διαβόητη «Ομάδα Αλήθειας», ενώ το «όχημα» ήταν η εταιρεία Blue Skies των Θωμά Βαρβιτσιώτη και Γιάννη Ολύμπιου, ιδιοκτητών της εταιρείας επικοινωνίας V+O και θυμάτων παρακολούθησης του σκανδάλου των υποκλοπών – οι οποίοι δεν κίνησαν κάποια νομική διαδικασία ώστε να διαπιστώσουν ποιοι τους παρακολουθούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Blue Skies ιδρύθηκε το 2003 από τους κ.κ. Θωμά Βαρβιτσιώτη και Γιάννη Ολύμπιο, ιδρυτές της V+O. Αν και δηλώνουν ότι από τα τέλη του 2023 οι εταιρείες αυτές δεν συνδέονται, η Blue Skies μοιράζεται το ίδιο τηλέφωνο με την V+O. Αληθινή ιστοσελίδα δεν διαθέτει, ούτε βρίσκει κανείς διαφημίσεις ή δημόσιες αναφορές σε αυτή, όπως για οποιαδήποτε άλλη πραγματική εταιρεία του κλάδου στον οποίο ισχυρίζεται ότι ανήκει.

Από τα οικονομικά της στοιχεία προκύπτει, μάλιστα, πως η μισθοδοσία των υπαλλήλων της αντιστοιχεί σε σχεδόν ολόκληρο τον καθαρό κύκλο εργασιών της, πως βασιζόταν οικονομικά βασικά στη V+O και πως έχει λάβει εργολαβίες από το Δημόσιο.

Τα πρόσωπα

Οπως αποδείχθηκε από σωρεία αποκαλύψεων και δημοσιευμάτων -στα οποία πρωτοστάτησε το in– τουλάχιστον 57 εργαζόμενοι στην εταιρεία Blue Skies εργάζονταν ταυτόχρονα και για την κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους εργαζόμενους υπήρχαν και σημερινοί υπουργοί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως ο κ. Κυρανάκης και η κυρία Μιχαηλίδου. Αρκετοί επίσης από τους εργαζόμενους της εταιρείας φαίνονται να συμμετείχαν και στην Ομάδα Αλήθειας της ΝΔ.

Σύμφωνα επίσης με δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento στην εταιρεία φαίενται να είχαν μισθό, ο πρώην στενός συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη και τέως Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Θανάσης Μπακόλας, ο Κωνσταντίνος Μπαρδάκας, το μέλος της επικοινωνιακής ομάδας του Μεγάρου Μαξίμου (και στόχος του Predator) Ορσάκη Ρουσσέτου κι ο επί μακρόν υπεύθυνος των social media του πρωθυπουργού Ηλίας Ευταξίας.

Ενώ ξεσπά το σκάνδαλο ουκ ολίγα κυβερνητικά στελέχη σπεύδουν να δηλώσουν την απόλυτη στήριξή τους στην Ομάδα Αλήθειας.

Από το μισθολόγιο της έχουν, κατά τις ίδιες πηγές, περάσει ή βρίσκονται ακόμη οι Γιώργος Τζανουδάκης, Χρήστος Τζέλης, Αντωνία Διαμαντοπούλου, Χριστίνα Λιάνη, Καλλιόπη (Πόπη) Παπατζανή, οι Μπένος και Δογάνης, η κόρη και η σύζυγος του βουλευτή Καβάλας της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, Ευαγγελία Μαρία Λαζαρίδη και Αθανασία (Νάνσυ) Κοτσαύτη, η Έλια Ζερβού, η Σταµατίνα Σαρδελά, το πρώην στέλεχος αμυντικών βιομηχανιών Κωνσταντίνος Λίγκας και ο Γιώργος Στεργίου.

Δημόσιο χρήμα

«Δεν κατέχουμε θέσεις στο Δημόσιο, ούτε εργαζόμαστε σε γραφεία υπουργών και κυρίως, η εταιρεία που έχουμε ιδρύσει, δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από το δημόσιο». Με αυτή τη φράση είχαν απαντήσει οι δυο ιδρυτές και διαχειριστές της Ομάδας Αλήθειας, Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης, στα όσα ανέφεραν τότε τα δημοσιεύματα και στον σάλο που είχε δημιουργηθεί.

Δημοσίευμα του in εκείνη την περίοδο αποκάλυψε ότι οι εν λόγω δεν ήταν απολύτως ειλικρινείς όταν υποστήριζαν πως δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από δημόσιο χρήμα. Ειδικότερα είχε αποδειχθεί ότι εταρείες των συγκεκριμένων γαλάζιων παιδιών είχαν πάρε δώσε με δημόσιους φορείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε παραδεχθεί ότι ενώ ήταν κομματικός στέλεχος της ΝΔ, εργαζόταν για λογαριασμό της Blue Skies, που χρηματοδοτούσε την Ομάδα Αλήθειας.

Περί ηγεμονίας…

Ανερυθρίαστα τότε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε παραδεχθεί τον ρόλο της Ομάδας Αλήθειας. «Αν με ρωτάτε αν υπάρχει επικοινωνία, προφανώς και υπάρχει επικοινωνία και στηρίζω κάθε άνθρωπο ο οποίος κάνει καλά μια δουλειά και συμβάλλει στο να αντιμετωπιστεί αυτό το οποίο συμβαίνει στην μεταπολιτευτική Ελλάδα – κάποιοι να αντιμετωπίζουν αυτό το οποίο λέμε, ίσως καθ’ υπερβολήν πλέον, γιατί δεν υπάρχει ιδεολογική ηγεμονία, την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς. Άρα, χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους ανθρώπους, κατά μόνας, ομαδικά λειτουργούντες, στο διαδίκτυο, σε συζητήσεις, που να αντιμετωπίζουν όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε ως ηθικό πλεονέκτημα και έχει καταλήξει ως ανέκδοτο και αναφέρομαι στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», είχε απαντήσει σχετικά.

Οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν και τους πρώτους μήνες τους καλοκαιριού. Το in επανήλθε με νέες αποκαλύψεις αναφορικά με το πως λειτουργούσε το σύστημα και νέα στοιχεία αναφορικά με το πως λειτουργούσαν τα στελέχη της ΝΔ στην εταιρεία Blue Skies.

Όπως φαίνεται τελικά όλα τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από τη δημοσιογραφική έρευνα δεν αρκούσαν για τη δικαιοσύνη ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης και κυρίως να εξακριβώσει για το αν τελέστηκε το αδίκημα της έμμεσης παράνομης χρηματοδότησης πολιτικού κόμματος, σύμφωνα με τον Ν. 3023/2002.

Σύνταξη
